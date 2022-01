Tir leży na boku, auto dostawcze dachowało. Krajowa "50" pod Grójcem zablokowana po śmiertelnym wypadku

Samochód dostawczy zderzył się z ciężarówką na krajowej "50" między Grójcem a Mszczonowem. Jeden z kierowców nie żyje, drugi trafił do szpitala. Na czas akcji służb droga została zablokowana.

Do wypadku doszło około godziny 10.40 w miejscowości Bikówek w powiecie grójeckim. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu poinformowała na Facebooku, że samochód dostawczy zderzył się z ciężarówką. Z opublikowanych przez strażaków zdjęć wynika, że auto dostawcze dachowało, natomiast tir przewrócił się na bok.

Informację o wypadku potwierdza policja. - W wyniku zderzenia kierujący pojazdem marki Scania 30-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego został przewieziony do szpitala. Natomiast kierujący Iveco poniósł śmierć na miejscu. To 68-letni mieszkaniec powiatu grójeckiego - informuje Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

- Droga na 146. kilometrze została zablokowana. Zorganizowano objazdy dla kierowców. Utrudnienia mogą potrwać nawet do trzech godzin, dlatego apelujemy do kierowców, jeżeli mają taką możliwość, by wybierali inną trasę - mówi policjantka.