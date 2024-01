Chodnik się urywa, przejścia nie ma. Bubel obok przystanku na Białołęce

Przystanek Osiedle Marywilska na warszawskiej Białołęce. Pasażerowie autobusu wysiadają i przemierzają chodnik, który w pewnym momencie się urywa. To duże osiedle, w pobliżu wyrastają nowe bloki. W sąsiedztwie przystanku są też sklepy, a nieco dalej większy kompleks handlowy.

- Chodnik dochodzi do ulicy i się kończy. Przejścia dla pieszych nie ma, więc piesi przechodzą na dziko - wyjaśnia Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl, który zauważył chodnikowy bubel na Białołęce.

Wcześniej był przedept

O wyjaśnienie poprosiliśmy najpierw w tamtejszym urzędzie dzielnicy. Tam jednak odesłano nas do Zarządu Dróg Miejskich, który odpowiada za inwestycje drogowe w tym miejscu.

- Mieszkańcy tam wcześniej chodzili, więc żeby nie chodzili w błocie, został on wyłożony płytami. Okolica wtedy wyglądała nieco inaczej, boczna Marywilska była zdecydowanie mniej obciążona, nie było na niej przystanku. Od tego czasu powstały bloki na północ od tego miejsca i dziś ewidentnie jest to jedno z wielu miejsc w peryferyjnych dzielnicach Warszawy, gdzie takie uzupełnienie infrastruktury by się przydało - przyznał rzecznik.