Ponad 225 km/h na nowym odcinku autostrady. Nie wiedział, że wyprzedza radiowóz

Nie przyjął mandatu

Kierowca skody został zatrzymany do kontroli drogowej. Funkcjonariusze ukarali go mandatem o wysokości 500 złotych i 10 punktami karnymi. Ich zdaniem, 32-latek rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego, stwarzając przy tym zagrożenie dla innych kierowców. - Mężczyzna jednak nie przyjął mandatu, ponieważ jak oświadczył: "jeśli nie jest możliwe pouczenie, to spróbuje w sądzie" - opisuje Zagórski. Funkcjonariusze skierowali więc do sądu wniosek o ukaranie 32-latka. Z ich ustaleń wynika, że był już wcześniej karany za przekraczanie prędkości. Z tego powodu zatrzymano także jego prawo jazdy na trzy miesiące.