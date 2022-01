Dodatkowe pasy A2 między Warszawą i Łodzią. Pieniędzy nie ma, są "konsultacje rynkowe"

Poszerzenie autostrady A2 będzie dotyczyło niemal 90-kilometrowego odcinka pomiędzy Warszawą a Łodzią. Dobudowane zostaną dodatkowe pasy ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej drogi. Docelowo A2 będzie miała - od węzła Konotopa do węzła Pruszków - po cztery pasy ruchu na każdej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ - po trzy pasy ruchu.

Komunikat w tej sprawie został opublikowany w czwartek na stronie drogowców. Według "Gazety Stołecznej" decyzja podyktowana jest tym, że brakuje pieniędzy na to, by już teraz ogłosić przetarg na wykonawcę.

Konsultacje w sprawie poszerzenia A2

Firmy, chcące wziąć udział w konsultacjach, mogą do 17 stycznia zgłaszać się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej GDDKiA. - Wstępny nabór zgłoszeń będzie prowadzony do około połowy stycznia i zakładamy, że około maja, czerwca powinniśmy skończyć te konsultacje. Po konsultacjach i po uzyskaniu finansowania przetarg chcielibyśmy ogłosić jeszcze w przyszłym roku - poinformował w rozmowie z PAP p.o. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski.

- Został na tę okoliczność przygotowany stosowny regulamin oraz formularz zgłoszeń konsultacyjnych określający zasady uczestnictwa i prowadzenia tych konsultacji. Po pierwsze przedstawimy projekt - jak my go widzimy - i za sprawą wymiany wiedzy z zainteresowanymi firmami ten projekt jak najlepiej dopracujemy - tłumaczył.

Pięć tematów do omówienia z firmami

- Pierwsza kwestia to są odnawialne źródła energii. Zależy nam na tym, aby w tym projekcie wykorzystać rozwiązania tak zwanej zielonej energii, wykorzystując potencjał terenowy, ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych, dokonując bilansu nakładów i kosztów oraz późniejszego aspektu utrzymaniowego. Zależy nam, aby ta autostrada była samowystarczalna, zarówno w kontekście jej oświetlenia, jak również obwodów utrzymania autostrady. Czy to będzie realne i w jakim zakresie, pokażą to konsultacje. Z naszych analiz wynika, że jest to możliwe - podkreślił Żuchowski.