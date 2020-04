Umowa na kolejny odcinek A2 podpisana. Kierowcy pojadą nim za trzy lata

Jak przekazała GDDKiA, wykonawcą inwestycji będzie firma Polaqua. Podpisana we wtorek umowa opiewa na kwotę ponad 559 milionów złotych. Wykonawca obowiązuje się w niej do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji, a następnie budowy po nowym śladzie około 12,5 km autostrady o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. W ramach inwestycji powstaną też dwa węzły: Gręzy i Siedlce Zachód.

- Pomimo trudności związanych z epidemią żadna z budów nie zostaje zamknięta. Kolejny odcinek autostrady A2 wchodzi w fazę realizacji. To dobra wiadomość dla mieszkańców Siedlec, to dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy poruszają się po Polsce w osi wschód - zachód - przekonuje Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

To druga w tym roku umowa na realizację fragmentu autostrady A2. 5 marca GDDKiA sfinalizowała warty blisko pół miliarda złotych kontrakt na 12-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki. Odpowiedzialna za jego projekt i wykonanie będzie firma PUT Intercor. Prace mają potrwać również do jesieni 2023 roku.

Co się dzieje na pozostałych odcinkach A2?

Na wschód od Warszawy w realizacji znajdują się już dwa odcinki autostrady A2 o łącznej długości 14,8 km: od węzła Lubelska do węzła Konik i dalej do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Koszt realizacji obu odcinków to 764,3 milionów złotych. GDDKiA zakłada, że ten fragment uda się udostępnić kierowcom już w trzecim kwartale tego roku.