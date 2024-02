Autobus, samochód, rower, a może przechadzka? Sprawdzili, co preferują warszawiacy

Według ostatniego Barometru Warszawskiego najlepszym środkiem transportu w stolicy jest transport publiczny. Wciąż jednak wiele osób wybiera samochód. Stale rośnie liczba rowerzystów.

Barometr Warszawski to profesjonalne i regularne badanie opinii publicznej. Po raz pierwszy Warszawa przeprowadziła je w 2004 roku. Przez lata ankieta przeprowadzana była na reprezentatywnej grupie 1100 mieszkańców (na takiej próbie przeprowadzane są często badania ogólnopolskie). W 2023 roku próba została zwiększona do 1644 mieszkańców. Dzięki temu jeszcze lepiej odzwierciedla odczucia i opinie warszawiaków również w skali dzielnic .Jesienna edycja była skoncentrowana na transporcie i mobilności. Badanie odbyło się we wrześniu, zaś wyniki poznaliśmy w listopadzie 2023. Respondentów pytano m.in. o to, w jaki sposób najczęściej docierają do pracy, szkoły lub na uczelnię.

Czas podróży do pracy/szkoły Barometr Warszawski/ZDM

Co drugi wybiera komunikację miejską

W codziennych podróżach 52 procent ankietowanych wybiera komunikację miejską: autobus, metro, tramwaj czy kolej. Respondenci wysoko oceniają jakość podróżowania nią – średnia ocen wynosi 7,39 (w skali 1-10). Ma jednocześnie najwyższy odsetek ocen większych lub równych 8. Dobrze oceniane są także podróże pociągami (o które pytano oddzielnie) – średnia ocen 7,15. Najbardziej doceniają jakość taboru, liczbę i zagęszczenie przystanków oraz informacje i oznaczenia.

Blisko co trzecia osoba wybiera samochód

Drugim najczęściej wybieranym sposobem podróżowania do pracy, szkoły, na uczelnię jest samochód. Wskazuje na niego 31 procent badanych.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy przed badaniem codziennie lub prawie codziennie z samochodu korzystało 22 procent ankietowanych (taki sam wynik jak w badaniu w listopadzie 2021 – 22 procent). Przynajmniej raz w tygodniu auta używa 16 procent (w listopadzie 2021 – 13 procent). Wzrósł odsetek podróżujących samochodem jako pasażer. W ciągu trzech miesięcy poprzedzających ankietę codziennie podróżowało tak 8 procent ankietowanych. Przynajmniej raz w tygodniu – 20 procent. W listopadzie 2021 roku było to odpowiednio 5 i 11 procent. We wrześniu 2020 (pierwszy rok pandemii) – 5 i 15 procent.

Jak często warszawiacy korzystają z samochodów Barometr Warszawski/ZDM

Co ósma osoba porusza się pieszo

13 procent osób zadeklarowało, że najczęściej porusza się pieszo. W tej grupie nie ma osób, które pieszo docierają na przystanek komunikacji miejskiej i kontynuują podróż autobusem czy tramwajem. Widać jednak, że spora grupa osób nie potrzebuje długich podróży i swoje codzienne potrzeby zaspokaja w zasięgu spaceru.

Rower jako główny środek transportu zadeklarowało 8 procent badanych. W ciągu trzech miesięcy przed badaniem z roweru prywatnego codziennie lub prawie codziennie korzystało 4 procent ankietowanych (w listopadzie 2021 roku było to 2 procent). Przynajmniej raz w tygodniu – 9 procent (również wzrost z 7 w 2021 r.).

Jak często warszawiacy korzystają z roweru? Barometr Warszawski/ZDM

Blisko co czwarta osoba deklaruje, że nie podróżuje codziennie

Prawie co czwarty badany (23 procent) zadeklarował, że nie podróżuje na co dzień do pracy, szkoły, na uczelnię. To wyraźny skutek pandemii i zyskującej na popularności pracy zdalnej.

Wszystkie powyższe dane to opinie i deklaracje. Barometr to ciekawe źródło wiedzy o preferencjach mieszkańców. "Warto jednak zestawić je z twardymi danymi z prowadzonych przez nas pomiarów. Według systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu ruch samochodowy w Warszawie w 2022 roku w porównaniu do 2019 roku spadł o 7 procent. Dane te dotyczą całodobowego ruchu. Interesujący jest również spadek ruchu samochodowego w podróżach z i do centrum. W 2022 roku w porównaniu do 2019 roku spadły o 12,7 procenta. Zmniejszyła się też liczba samochodów jeżdżących w relacji północ-południe – o 9,6 procenta. Po części może to być efektem wzrostu popularności pracy zdalnej, co ogranicza potrzebę podróżowania" – przekazują w komunikacie stoleczni drogowcy.

Pomiary ruchu w Warszawie ZDM

Rower coraz częściej pierwszym wyborem

Wykorzystanie rowerów wzrosło nie tylko według Barometru. W 2023 roku względem 2022 roku ruch rowerowy zwiększył o ponad 11 procent. Wzrosły także podróże rowerem do i z centrum stolicy – o 18 procent – i po raz pierwszy przekroczyły barierę 100 tys. przejazdów na dobę. Coraz więcej jest także przejazdów przez Wisłę – o 15 procent (prawie 31,5 tys. przejazdów dobowo).

Pomiary ruch rowerowego w Warszawie ZDN Warszawa

