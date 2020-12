Auto złamało betonowy słup. Policja: kierowca był pod wpływem alkoholu

Samochód osobowy wbił się w słup linii energetycznej w Wawrze. Jego kierowca trafił do radiowozu, bo badanie alkomatem wykazało, że był nietrzeźwy. Jedna osoba została zabrana do szpitala.

Do zderzenia doszło na ulicy Cyklamenów. Służby dostały zgłoszenie w tej sprawie około godziny 14. - Doszło do kolizji opla ze skodą. Opel wypadł z jezdni, przejechał przez chodnik i uderzył w betowy słup linii energetycznej - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. Jak dowiedział się nasz reporter, pod opiekę ratowników medycznych trafiła osoba podróżująca oplem jako pasażer. - Kierowca został skuty kajdankami i zaprowadzony do radiowozu - dodaje.