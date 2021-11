Auto wpadło na przystanek na Ursynowie. Jedna osoba trafiła do szpitala

Do wypadku doszło po godzinie 14 na ulicy Gandhi, w rejonie skrzyżowania z aleją Komisji Edukacji Narodowej. Jak opisuje nasz reporter, kierowca bmw wjechał w przystanek przy jezdni w kierunku Cynamonowej. - Samochód stoi tyłem do kierunku jazdy. Wiata przystankowa jest mocno zniszczona. Gruby, stalowy słupek, oddzielający chodnik od jezdni, jest wbity w tył samochodu. Zniszczenia wskazują na to, że prędkość auta musiała być duża. Elementy wiaty przystankowej oraz ławki są porozrzucane wokół przystanku, leżą nawet kilka metrów dalej - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.