Podwodny garaż na sześć tysięcy rowerów. "Brzmi jak cywilizacja pozaziemska"

"Cywilizacja pozaziemska"

Marzenia o parkingu

Oczywiście w Warszawie wciąż nie ma zapotrzebowania na garaż na kilka tysięcy rowerów. Z drugiej strony, gdyby powstała infrastruktura, chętnych do jej użycia z pewnością by przybyło. Warszawski ratusz przymierzał się zresztą do budowy parkingu dla rowerów w centrum. Kilkanaście lat temu ówczesny rzecznik prasowy Hanny Gronkiewicz-Waltz Tomasz Andryszczyk osobiście zaangażował się w pomysł, by zbudować między Pałacem Kultury a parkiem Świętokrzyskim. "Bike Station" w wizji Andryszczyka miała mieć część usługową lub rekreacyjną, z kawiarnią i ogrodem na dachu. Jak przekonywał wtedy rzecznik, taki parking miałby też też szatnię z prysznicami i miejsce na kilkaset rowerów. Miał być gotowy w 2013 roku. Nie ma go do dziś (a w miejscu, gdzie go planowano, ma stanąć odbudowany pawilon Emilia).