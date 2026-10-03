138 interwencji, 443 wylegitymowane osoby i 51 mandatów
"Aby wyeliminować z ruchu potencjalne zagrożenia policjanci podczas kontroli drogowych sprawdzili trzeźwość 86 kierujących i nałożyli 51 mandatów karnych za popełnione wykroczenia na kwotę 16 050 złotych. Pod lupę brali również kierowców świadczących usługi przewozu osób na aplikację. W wyniku tych działań zatrzymano jedno prawo jazdy i 12 dowodów rejestracyjnych" - wyliczają funkcjonariusze.
Zatrzymano również sześć osób, przy których znaleziono środki odurzające.
KSP podkreśla, że działania w ramach podobnych akcji będą kontynuowane.
Akcja policji "Bezpieczna Warszawa"
Źródło: tvnwarszawa.pl