Wypadek na A2: jedna osoba nie żyje, pięć rannych, w tym dzieci. "Jeden z kierowców jechał pod prąd"

W nocy na autostradzie A2, przed Grodziskiem Mazowieckim doszło do śmiertelnego wypadku. Jak informuje policja, kierowca jednego z aut jechał pod prąd. - To on zginął na miejscu - podał rzecznik grodziskiej straży pożarnej. Dwoma innymi autami podróżowało dziewięć osób. Pięć - w tym dzieci - trafiło do szpitala. Ruch w kierunku Warszawy był przez kilka godzin całkowicie wstrzymany.