Policja próbuje zatrzymać auto na A2, kierowca omija radiowóz i ucieka. Nagranie

- Wracaliśmy A2 z Tomaszowa Mazowieckiego do Sokołowa Podlaskiego. Jechałem z moim bratem ciotecznym, który prowadził. Na wysokości Warszawy zauważyliśmy kierowcę, który zachowywał się podejrzanie, jechał zygzakiem. Prowadzony przez niego samochód nie mieścił się w pasie. Zadzwoniłem na policję. Po około 30 minutach od mojego telefonu, po około 20 kilometrach, ten kierowca nas wyprzedził. Wtedy znowu zadzwoniłem na policję. Dopiero patrol, który stał na poboczu, zaczął pościg - relacjonował pan Tomasz.

"Ledwo widział na oczy"

Na nagraniach widać, że kierowca samochodu nie zatrzymywał się, mimo że radiowóz jechał raz za nim, raz przed nim na sygnałach - dźwiękowych i świetlnych. Policjanci starali się skłonić kierowcę do zatrzymania, jednak ten wielokrotnie próbował wyminąć funkcjonariuszy, aż w końcu uciekł im, zjeżdżając na MOP Ostrów-Kania. Również inni kierujący usiłowali pomóc funkcjonariuszom i starali się uniemożliwiać przejazd.

Policja: nie zatrzymał się do konroli

Sierżant sztabowa Elżbieta Zagórska, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, potwierdziła zdarzenie. - W niedzielę w godzinach popołudniowych w miejscowości Majdan policjanci z patrolu ruchu drogowego próbowali zatrzymać do kontroli pojazd marki skoda. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli, w związku z czym funkcjonariusze podjęli pościg. Pojazd poruszał się w kierunku Siedlec i ostatecznie do zatrzymania doszło na trasie A2, na wysokości miejscowości Jakubów. Od kierującego pobrano krew w celu zbadania jej pod kątem alkoholu i innych substancji odurzających - przekazała.