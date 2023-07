Pięć specjalnych linii autobusowych i zabytkowe tramwaje

czytaj dalej

Mandat w wysokości 2,6 tysiąca złotych, 43 punkty karne, utrata prawa jazdy i do tego proces w sądzie - takie konsekwencje spotkały kierowcę, który spieszył się do teścia na żniwa. Tak bardzo, że jechał za szybko i bez świateł, a do tego rozmawiał przez telefon. Został przebadany alkomatem, był pijany.