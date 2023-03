Półmaraton Warszawski już w najbliższy weekend, sprawdź trasę

Blisko 15 tysięcy osób wystartuje w niedzielę w 17. Nationale Nederlanden Półmaratonie Warszawskim i towarzyszącym mu biegu na pięć kilometrów. To tyle, co przed pandemią - wyliczył stołeczny ratusz.

- Cieszę się bardzo, że frekwencja Półmaratonu Warszawskiego wróciła do czasów sprzed pandemii. To widoczny znak tego, że powracamy do aktywności. Wspólnie z organizatorami przygotowaliśmy wspaniałą trasę, która zaprezentuje walory naszego miasta przede wszystkim "turystom maratońskim", którzy przybędą na bieg z innych miast. A my jako miasto zadbamy, aby impreza nie była zbyt dokuczliwa dla tych, którzy nie biorą w niej udziału - powiedziała cytowana w komunikacie na ten temat wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - Chociaż wszystkich zachęcam do jak najbardziej aktywnego spędzania wolnego czasu - dodała.