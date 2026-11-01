Ulice Wypadki, nietrzeźwi kierowcy. Policja o sytuacji na drogach Dariusz Gałązka |

Trwa akcja "Znicz" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W dniu Wszystkich Świętych tysiące Warszawiaków odwiedzają groby bliskich. W rejonie największych nekropolii, między innymi Cmentarza Północnego, Bródnowskiego i Powązkowskiego, obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Nad bezpieczeństwem kierowców i pieszych czuwają policjanci.

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, w niedzielę przed południem na drogach było spokojnie.

- Policjanci na bieżąco obserwują sytuację przy stołecznych cmentarzach. Na tę chwilę ruch odbywa się płynnie - powiedział nam przed godziną 13 aspirant Kamil Sobótka z KSP.

Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

14 wypadków, 25 nietrzeźwych kierowców

Policja przekazała również statystyki dotyczące zdarzeń drogowych na terenie całego garnizonu stołecznego. Dane obejmują 31 października oraz 1 listopada do godziny 12.

- W tym czasie doszło do 14 wypadków i 242 kolizji. 10 osób zostało rannych. Nie ma ofiar śmiertelnych. Zatrzymaliśmy też 25 nietrzeźwych kierowców - poinformował aspirant Sobótka.

Na drogach garnizonu mazowieckiego doszło natomiast do ośmiu wypadków drogowych, w których rannych zostało 12 osób. Na szczęście nikt nie zginął. Policjanci zatrzymali 16 nietrzeźwych kierujących.

31 października na drogach garnizonu mazowieckiego doszło do 8 wypadków drogowych, w których rannych zostało 12 osób. Na szczęście nikt nie zginął. Policjanci zatrzymali 16 nietrzeźwych kierujących. Apelujemy do kierowców o zdjęcie nogi z gazu, dostosowanie prędkości do warunków na drodze i bezwzględną trzeźwość za kierownicą! Pieszym przypominamy o noszeniu elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność po zmroku. Dziś kolejny dzień policyjnych działań związanych z obchodami Wszystkich Świętych. W rejonie cmentarzy i na drogach dojazdowych zachowajmy szczególną ostrożność. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich! — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) November 1, 2026

W ramach akcji "Znicz" na drogach pojawiło się więcej patroli. Funkcjonariusze kontrolują między innymi prędkość, trzeźwość kierowców i przestrzeganie przepisów. W okolicach cmentarzy zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Są przy cmentarzach i na drogach. Na to zwracają szczególną uwagę

W miejscach, gdzie natężenie ruchu jest największe, policjanci mogą ręcznie kierować ruchem, aby usprawnić przejazd i ograniczyć tworzenie się zatorów.