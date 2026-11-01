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Ulice

Wypadki, nietrzeźwi kierowcy. Policja o sytuacji na drogach

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Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Trwa akcja "Znicz"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Ruch w rejonie warszawskich cmentarzy odbywa się płynnie - informuje stołeczna policja. Funkcjonariusze na bieżąco monitorują sytuację na drogach prowadzących do nekropolii. Od piątku na terenie garnizonu stołecznego doszło do 14 wypadków, a w pozostałej części Mazowsza - ośmiu

W dniu Wszystkich Świętych tysiące Warszawiaków odwiedzają groby bliskich. W rejonie największych nekropolii, między innymi Cmentarza Północnego, Bródnowskiego i Powązkowskiego, obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Nad bezpieczeństwem kierowców i pieszych czuwają policjanci.

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, w niedzielę przed południem na drogach było spokojnie.

- Policjanci na bieżąco obserwują sytuację przy stołecznych cmentarzach. Na tę chwilę ruch odbywa się płynnie - powiedział nam przed godziną 13 aspirant Kamil Sobótka z KSP.

Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

14 wypadków, 25 nietrzeźwych kierowców

Policja przekazała również statystyki dotyczące zdarzeń drogowych na terenie całego garnizonu stołecznego. Dane obejmują 31 października oraz 1 listopada do godziny 12.

- W tym czasie doszło do 14 wypadków i 242 kolizji. 10 osób zostało rannych. Nie ma ofiar śmiertelnych. Zatrzymaliśmy też 25 nietrzeźwych kierowców - poinformował aspirant Sobótka.

Na drogach garnizonu mazowieckiego doszło natomiast do ośmiu wypadków drogowych, w których rannych zostało 12 osób. Na szczęście nikt nie zginął. Policjanci zatrzymali 16 nietrzeźwych kierujących.

W ramach akcji "Znicz" na drogach pojawiło się więcej patroli. Funkcjonariusze kontrolują między innymi prędkość, trzeźwość kierowców i przestrzeganie przepisów. W okolicach cmentarzy zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych.

W miejscach, gdzie natężenie ruchu jest największe, policjanci mogą ręcznie kierować ruchem, aby usprawnić przejazd i ograniczyć tworzenie się zatorów.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wszystkich Świętych
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