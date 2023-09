W niedzielę Marsz Miliona Serc w Warszawie. Jaką trasą pójdzie?

"To już w tę niedzielę widzimy się wszyscy w Warszawie! Do zobaczenia o 12:00 na Rondzie Dmowskiego!" - czytamy na platformie X (dawniej Twitter - red.) Platformy Obywatelskiej.

Trasa Marszu Miliona Serc

To już w tę niedzielę widzimy się wszyscy w Warszawie! Do zobaczenia o 12:00 na Rondzie Dmowskiego! #PolskaWNaszychSercach #MarszMilionaSerc pic.twitter.com/cKjnwzzNYr

"Odsuniemy tych złych ludzi od władzy"

19 lipca na konferencji prasowej Donald Tusk zabrał głos w sprawie pani Joanny z Krakowa. Kobietę po zażyciu tabletki poronnej policjanci rewidowali w szpitalu. Tusk w tym kontekście zaapelował do swoich zwolenników. - 4 czerwca daliście Polsce nadzieję, więc proszę, dajmy 1 października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo, w to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy - powiedział. - Odwaga pani Joanny pokazuje, że nawet pojedyncza osoba, skrzywdzona, jeżeli ma odwagę zabrać głos, postawić się tej władzy, to może naprawdę przyczynić się do zmiany - mówił Tusk.