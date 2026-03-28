Zwierzęta na bezprawnie zajętej działce. Są wyniki kolejnej kontroli

Okoliczni mieszkańcy interweniują w sprawie zwierząt bytujących na jednej z działek na Targówku

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Losem zwierząt przebywających na działce w rejonie ronda Żaba zainteresowały się mieszkanki stolicy. Jedna z nich przekazała redakcji Kontaktu24, że w styczniu były tam pozostawione zaniedbywane psy, gołębie, króliki i gęsi. Jak opisywała, nie miały zapewnionych podstawowych warunków, aby przetrwać mrozy.

Na ogrodzonym terenie przy ulicy Odrowąża znajdują się prowizoryczne zabudowania i są składowane przeróżne przedmioty, między innymi deski, palety czy rury. Działka znajduje się tuż obok Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Żerań", ale nie jest ich częścią. Należy do Skarbu Państwa, a jej wieczystym użytkownikiem jest spółka PKP S.A. Okazało się, że właściciel zwierząt zajął ten teren bezprawnie.

Podczas pierwszej kontroli w styczniu tego roku na działce ujawniono obecność trzech psów i pięciu gęsi. Zjawili się tam wówczas pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek wspólnie z ekopatrolem straży miejskiej, policją oraz inspekcją weterynaryjną. Zwierzętom zostało zapewnione schronienie. Psy trafiły do schroniska, gdzie przeszły badania. Urzędnicy poinformowali, że ich stan zdrowia był prawidłowy. Jeden z czworonogów pozostał w schronisku, a pozostałe dwa wróciły do właściciela.

Kontrola sprawdzająca

W piątek, 20 marca pracownicy dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska wspólnie z powiatowym inspektorem weterynarii wrócili na działkę z kontrolą sprawdzającą. O jej wynikach poinformowali przed weekendem.

"Potwierdzono, że psy są oznakowane (zachipowane) i posiadają aktualne szczepienia. Właściciel dopełnił obowiązków w tym zakresie" - czytamy w komunikacie.

Mężczyzna otrzymał od urzędników kolejne zalecenia, dotyczące: zgłoszenia gęsi i gołębi do powiatowego inspektora weterynarii, zapewnienia odpowiedniego żywienia zwierząt oraz uporządkowania terenu, na którym przebywają zwierzęta.

Kolejna kontrola sprawdzająca planowana jest na 13 kwietnia.

Działce przygląda się kilka instytucji

Urząd dzielnicy podkreśla, że sprawa pozostaje w toku i są w nią zaangażowane między innymi policja i straż miejska. Równolegle kwestie własności terenu i jego uprzątnięcia nadzoruje Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Dodatkowo w zakresie nielegalnego zajęcia terenu i znajdującej się tam zabudowy postępowanie prowadzi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Przypomnijmy, że sprawą interesowała się także północnopraska prokuratura. Śledztwo dotyczyło znęcania się nad zwierzętami, lecz zostało umorzone.

OGLĄDAJ: TVN24 HD