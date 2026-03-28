Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

Zwierzęta na bezprawnie zajętej działce. Są wyniki kolejnej kontroli

|
Zwierzęta na zajmowanej bezumownie działce na Targówku
Okoliczni mieszkańcy interweniują w sprawie zwierząt bytujących na jednej z działek na Targówku
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Urzędnicy przeprowadzili kontrolę sprawdzającą na bezumownie zajętej działce w rejonie ronda Żaba. Nie wykryli zaniedbań wobec zwierząt, ale ich właściciel otrzymał zalecenia uporządkowania terenu, na którym przebywają. Sprawie przyglądają się służby i nadzór budowlany.

Losem zwierząt przebywających na działce w rejonie ronda Żaba zainteresowały się mieszkanki stolicy. Jedna z nich przekazała redakcji Kontaktu24, że w styczniu były tam pozostawione zaniedbywane psy, gołębie, króliki i gęsi. Jak opisywała, nie miały zapewnionych podstawowych warunków, aby przetrwać mrozy.

Na ogrodzonym terenie przy ulicy Odrowąża znajdują się prowizoryczne zabudowania i są składowane przeróżne przedmioty, między innymi deski, palety czy rury. Działka znajduje się tuż obok Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Żerań", ale nie jest ich częścią. Należy do Skarbu Państwa, a jej wieczystym użytkownikiem jest spółka PKP S.A. Okazało się, że właściciel zwierząt zajął ten teren bezprawnie.

Podczas pierwszej kontroli w styczniu tego roku na działce ujawniono obecność trzech psów i pięciu gęsi. Zjawili się tam wówczas pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek wspólnie z ekopatrolem straży miejskiej, policją oraz inspekcją weterynaryjną. Zwierzętom zostało zapewnione schronienie. Psy trafiły do schroniska, gdzie przeszły badania. Urzędnicy poinformowali, że ich stan zdrowia był prawidłowy. Jeden z czworonogów pozostał w schronisku, a pozostałe dwa wróciły do właściciela.

Zwierzęta na zajmowanej bezumownie działce na Targówku
Kontrola sprawdzająca

W piątek, 20 marca pracownicy dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska wspólnie z powiatowym inspektorem weterynarii wrócili na działkę z kontrolą sprawdzającą. O jej wynikach poinformowali przed weekendem.

"Potwierdzono, że psy są oznakowane (zachipowane) i posiadają aktualne szczepienia. Właściciel dopełnił obowiązków w tym zakresie" - czytamy w komunikacie.

Mężczyzna otrzymał od urzędników kolejne zalecenia, dotyczące: zgłoszenia gęsi i gołębi do powiatowego inspektora weterynarii, zapewnienia odpowiedniego żywienia zwierząt oraz uporządkowania terenu, na którym przebywają zwierzęta.

Kolejna kontrola sprawdzająca planowana jest na 13 kwietnia.

Działce przygląda się kilka instytucji

Urząd dzielnicy podkreśla, że sprawa pozostaje w toku i są w nią zaangażowane między innymi policja i straż miejska. Równolegle kwestie własności terenu i jego uprzątnięcia nadzoruje Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Dodatkowo w zakresie nielegalnego zajęcia terenu i znajdującej się tam zabudowy postępowanie prowadzi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Przypomnijmy, że sprawą interesowała się także północnopraska prokuratura. Śledztwo dotyczyło znęcania się nad zwierzętami, lecz zostało umorzone.

Zajął bezprawnie działkę. Ściągnął na siebie problemy bałaganem i zwierzętami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zajął bezprawnie działkę. Ściągnął na siebie problemy bałaganem i zwierzętami

Alicja Glinianowicz
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policja zabezpieczyła teren leśny pod Mińskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
W lesie pod Mińskiem Mazowieckim spadł "niezidentyfikowany obiekt"
Panorama centrum Warszawy
Wieczorem zgaśnie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki
Śródmieście
Obchody Dnia Wolności Białorusi w Polsce (archiwum)
Białorusini świętują Dzień Wolności. Marsz i koncert na Placu Zamkowym
Śródmieście
Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 w powiecie wołomińskim
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 już działa
Zapatrzony w telefon kierowca nie zauważył policjanta
Kierowca zapatrzył się w telefon, nie zauważył policjanta
Policjanci zabezpieczyli ponad 48 kilogramów narkotyków
Narkotyki były wszędzie, w lodówce, szafkach i łóżku. 48 kilogramów
Praga Południe
W weekend na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Śródmieście
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Ojciec słuchał "brokera" i "inwestował". Syn zorientował się, że to oszustwo
Żoliborz
Pożar auta na Pradze
"Zauważyłem krótki błysk w lusterku wstecznym"
Praga Północ
Zderzenie auta z tramwajem
"Wjechał na czerwonym" i zderzył się z tramwajem. Motorniczy w szpitalu
Mokotów
Kierowca zignorował zakaz
Pojazd za długi i za ciężki, kierowca bez uprawnień
Kierowca ciężarówki został zatrzymany
Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia
Kontrola na lotnisku Warszawa Modlin
Na lotnisku przyznał, że kupił dokumenty
Do kolizji doszło na Woli
Śmieciarką uderzył w tramwaj. Kierowca był pijany
Wola
shutterstock_2629177967
Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Nie zgadzają się na likwidację parkingu, złożyli petycję
Praga Północ
Pingwiny przylądkowe
Bilety do zoo będą droższe
Praga Północ
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden wyszedł bez płacenia, drugi ukrył się w sklepie, trzeci czekał w aucie
Decyzja prokuratury w sprawie nieprawidłowości w komisji obwodowej w Kobyłce (zdj. ilustracyjne)
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Decyzja prokuratury
Kierowca się zatrzymał i uciekł pieszo
Zlekceważył znak drogowy, to był początek jego kłopotów
Wypadek w miejscowości Nowy Konik
Kierowca w szpitalu, krajowa "92" była zablokowana
Mycie pętli na Dworcu Centralnym
1500 wiat do umycia
Śródmieście
Zderzenie na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi
Zderzenie z pociągiem na przejeździe kolejowym
Składowisko odpadów w Wołominie
Odpady ze składowiska na Śląsku znalezione pod Warszawą
Ewakuacja szkoły w miejscowości Topór
"Nieznana substancja" rozpylona w szkole. 97 osób ewakuowanych
Autobus cmentarny C40
Autobusy i tramwaje pojadą częściej przez cały weekend
Komunikacja
Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej
Są starsze od kościoła, w którym się znajdują. Przeszły remont
Motocyklista jechał po trasie S8 z prędkością 208 km/h
Szaleńczą jazdę uchwyciła kamera
Policja zatrzymała sprawców rozboju
Pobili i okradli mężczyznę. Wpadli po trzech miesiącach
Ursynów
Remont przejdą kolejne odcinki Wisłostrady
Remonty dwóch ważnych warszawskich ulic
Ulice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

