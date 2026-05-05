Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim

|
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Cmentarzu Bródnowskim (Bródzieńskim) doszło do zniszczenia kilku nagrobków. Zarząd nekropolii wyjaśnia, w jaki sposób powstały.

Informacja o uszkodzonych pomnikach pojawiła się w poniedziałek na jednej z lokalnych grup w mediach społecznościowych.

"Będąc na Cmentarzu Bródnowskim zauważyłam, ogromne zniszczenia nagrobków. Czy ktoś orientuje się, co się stało? Czy to wichura, czy celowe zniszczenie?" - zastanawia się autorka postu.

Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

"Zniszczenia, których wcześniej nie było"

Nasz reporter Mateusz Mżyk potwierdza, że w rejonie alei 74 są uszkodzone nagrobki. Niektóre mają popękane lub ukruszone płyty, są też przewrócone krzyże.

- Spotkałem kobietę, która ma grób bliskich w tym miejscu. Powiedziała, że są to zniszczenia, których wcześniej nie było - relacjonuje Mżyk.

Jak zauważa w pobliżu kilku grobów jest pień niedawno ściętego drzewa. Można też dostrzec pozostałości trocin i połamanych gałęzi.

Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Nocny pożar przy wejściu na Powązki Wojskowe
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nocny pożar przy wejściu na Powązki Wojskowe

Żoliborz

Powalony kasztan

O sytuację na terenie nekropolii zapytaliśmy Kancelarię Cmentarza Bródzieńskiego.

"Powodem zniszczeń nagrobków było drzewo, które wyłamało się na wysokości dwóch metrów, a konary spadły na pomniki. Przyczyną tego zdarzenia były warunki atmosferyczne" - wyjaśniają pracownicy kancelarii w wiadomości mailowej.

Jak opisują doszło do tego 7 kwietnia. Silny wiatr miał wówczas spowodować szkody w różnych częściach nekropolii.

"Po otrzymaniu pozwolenia od Stołecznego Konserwatora Zabytków teren w miarę możliwości został uprzątnięty. W różnym stopniu uszkodzonych zostało kilka pomników" - dodają pracownicy Kancelarii.

Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

"Pragniemy uspokoić mieszkańców"

Zapewniają przy tym, że w ostatnim czasie nie odnotowali żadnych zdarzeń ani sytuacji, które byłyby jednoznaczne z celowym zniszczeniem mienia, dewastacją czy aktami wandalizmu.

"Cmentarz posiada całodobową ochronę, której zadaniem jest monitorowanie, odnotowywanie i zgłaszanie jakichkolwiek oznak chuligaństwa. Pragniemy uspokoić mieszkańców stolicy i zapewnić, że w miarę możliwości staramy się sprostać ochronie i zapewnić bezpieczeństwo dla infrastruktury nekropolii i osób odwiedzających" - dodają.

Drzewo zamiast nagrobka z lastryka. Stolica szykuje nową formę pochówku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Drzewo zamiast nagrobka z lastryka. Stolica szykuje nową formę pochówku

Klaudia Kamieniarz
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
CmentarzewiatrWandalizm
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Kradzież skarbony w kościele
Najpierw przyglądał się świecznikom, potem ukradł skarbonę
Straż miejska interweniowała na Bemowie (zdjęcie ilustracyjne)
"Była zakrwawiona i miała rozciętą wargę". Jej partner został zatrzymany
Praga Południe
Policja zatrzymała "odbieraka"
Odbierał karty od oszukanych i wypłacał gotówkę
Mokotów
Finisz zapisów na siódmą edycję Rowerowego Maja
W tej akcji bierze udział 200 tysięcy dzieci
Wilanów
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę
Zwrócili uwagę na jego styl jazdy i stan roweru
ogrod prace porzadek lopata shutterstock_2298522387
84-latka wróciła z ogrodu do domu i została brutalnie pobita
Kontrola biletów (zdj. ilustracyjne)
Od 16 lat jeździ bez biletu. Złapali go 125 razy. Kar nie płaci
Piotr Bakalarski
Zamknięta poczekalnia peronowa na stacji Warszawa Ursus
Leżał przy torach. Tajemnicza śmierć 16-latka
Ursus
Straż graniczna zatrzymała obywatela Uzbekistanu
Poszukiwany przyszedł do urzędu. Wizytę zakończył w areszcie
Śródmieście
Sum pożarł nurogęś
Sum pożarł nurogęś. "Bez żadnego większego plusku, walki"
Śródmieście
kajdanki
Zabarykadował się na 10. piętrze. W więzieniu spędzi ponad osiem lat
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Skoczył z okna na trzecim piętrze, zginął. Nowe informacje
Żoliborz
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zabierali paszporty, zmuszali do prostytucji
Śródmieście
alkomat policja noc wieczór
Ma już pięć zakazów. Był pijany i prowadził auto
pap_20100404_0ZN
Po północy kontroli się nie spodziewał, ukrył się za własnym autem
Awaria tramwaju przy Okopowej
Zepsuty tramwaj zablokował torowisko
Wola
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń, usterka pociągu, wypadek. Seria zdarzeń na kolei
Aleja Piłsudskiego w Wesołej zostanie rozbudowana
Tunel już jest. Szykują się do poszerzenia drogi
Wesoła
Urzędnicy apelują o niepodlewanie trawników (zdj. ilustracyjne)
Urzędnicy proszą o oszczędzanie wody
Łoś
Łoś w centrum miasta. "Pies zauważył go za oknem"
METEO
Kierowca zjechał z jezdni, auto zatrzymało się w rowie
Auto na drzewach, kierowca w szpitalu
Straż miejska przyłapała grafficiarzy przy ul. Prozy
Grafficiarze pomylili ściany. "Byli zaskoczeni"
Bielany
Siedmiolatek doznał poparzeń podczas grillowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec rozpalał grilla, siedmiolatek poparzony
Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
Wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Zginęła kobieta, ranne dziecko
Kierowca Seata uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Neon "Księgarnia MDM" (zdjęcie archiwalne z 2014 roku)
Neon w rejestrze zabytków
Śródmieście
Nastolatka znalazła się na dachu pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatka spadła z dachu pociągu
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
Praga Południe
Osierocone pisklęta nurogęsi znalazły nową rodzinę
Osierocone pisklęta nurogęsi mają nową rodzinę
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki