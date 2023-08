Zniszczone nagrania z posiedzenia kontrolnego po aferze pedofilskiej na Targówku. Jest decyzja prokuratury

Prokuratura umorzyła, radni PiS złożą zażalenie

Z kolei rzecznik dzielnicy Targówek Rafał Lasota przekazał, że urzędnik został ukarany naganą z wpisem do akt. - Odwołał się do sądu pracy, czekamy na decyzję - powiedział.

Radny dzielnicy z PiS Cezary Wasik zapowiedział, że będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Zaznaczył, że ukaranie naganą jest nieskuteczne. - Pracownik odwołał się do sądu pracy i nie został realnie pociągnięty do odpowiedzialności.

Robert K. skazany

W akcie oskarżenia wobec Roberta K. były wymienione trzy małoletnie ofiary. Miał on wielokrotnie obcować płciowo z osobą poniżej 15. roku życia, w stosunku do kolejnej ofiary doprowadzić do poddania się innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu jej bezradności, a w stosunku do trzeciej dopuścić się dwukrotnego udzielenia jej środka odurzającego oraz naruszania nietykalności cielesnej małoletniej. Robert K. przyznał się do pierwszego z zarzucanych mu czynów