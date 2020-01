Więcej autobusów do Marek. Zmiany przy końcowej stacji drugiej linii metra

Mieszkańców Marek do stacji Trocka na drugiej linii metra dowiozą autobusy linii: 140, 340 i 738. Stamtąd też rusza w powrotną drogę. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zapowiada, że w godzinach szczytu autobusy przy stacji metra będą zatrzymywać się co pięć minut. Poza szczytem linie 140 i 340 mają kursować co 10 minut, natomiast linia 738 - co 20.