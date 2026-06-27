Zderzenie z radiowozem na Targówku. Dwie osoby w szpitalu

Na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i gen. Tadeusza Rozwadowskiego na Targówku w Warszawie doszło do zderzenia z udziałem radiowozu. Są ranni.
- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 13.20. Z otrzymanych informacji wynika, że radiowóz poruszający się na sygnałach, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, wykonując manewr lewoskrętu. Wówczas z jego prawej strony zatrzymał się autobus, zza którego wyjechał nagle samochód marki Citroen - mówi nam mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. - Kierująca Citroenem nie wyhamowała i doszło do zderzenia - dodaje.
Zderzenie aut z udziałem radiowozu
Dwie osoby poszkodowane
Do szpitala w stanie niezagrażającym życiu zabrani zostali: kierująca Citroenem i policjant.
Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który przekazał, że w związku z wypadkiem ulica Radzymińska w kierunku Marek, jest obecnie zablokowana.
Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej, nadzór ruchu drogowego, obecne są też cztery radiowozy.