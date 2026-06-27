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Targówek

Zderzenie z radiowozem na Targówku. Dwie osoby w szpitalu

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Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i gen. Tadeusza Rozwadowskiego na Targówku w Warszawie doszło do zderzenia z udziałem radiowozu. Są ranni.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 13.20. Z otrzymanych informacji wynika, że radiowóz poruszający się na sygnałach, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, wykonując manewr lewoskrętu. Wówczas z jego prawej strony zatrzymał się autobus, zza którego wyjechał nagle samochód marki Citroen - mówi nam mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. - Kierująca Citroenem nie wyhamowała i doszło do zderzenia - dodaje.

Zderzenie aut z udziałem radiowozu
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie pojazdów na Targówku
Zderzenie pojazdów na Targówku
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Dwie osoby poszkodowane

Do szpitala w stanie niezagrażającym życiu zabrani zostali: kierująca Citroenem i policjant.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który przekazał, że w związku z wypadkiem ulica Radzymińska w kierunku Marek, jest obecnie zablokowana.

Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej, nadzór ruchu drogowego, obecne są też cztery radiowozy.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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