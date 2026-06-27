Targówek Zderzenie z radiowozem na Targówku. Dwie osoby w szpitalu Alicja Glinianowicz |

Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 13.20. Z otrzymanych informacji wynika, że radiowóz poruszający się na sygnałach, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, wykonując manewr lewoskrętu. Wówczas z jego prawej strony zatrzymał się autobus, zza którego wyjechał nagle samochód marki Citroen - mówi nam mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. - Kierująca Citroenem nie wyhamowała i doszło do zderzenia - dodaje.

Zderzenie aut z udziałem radiowozu Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie pojazdów na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Dwie osoby poszkodowane

Do szpitala w stanie niezagrażającym życiu zabrani zostali: kierująca Citroenem i policjant.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który przekazał, że w związku z wypadkiem ulica Radzymińska w kierunku Marek, jest obecnie zablokowana.

Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej, nadzór ruchu drogowego, obecne są też cztery radiowozy.