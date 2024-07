- 23 osoby zgłosiły się do nas z podobnymi objawami. (...) Wszystkie osoby przytomne, kontaktowe. Te wszystkie osoby zostały zabrane na dalsze badania i dalszą obserwację do szpitali - przekazał strażak. Wcześniej informował, że do szpitali trafiło 21 osób, a dwie odmówiły hospitalizacji.