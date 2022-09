Po 40 latach SOR w Szpitalu Bródnowskim doczekał się remontu

Jak zaznaczył w komunikacie urząd marszałkowski, modernizacja SOR w Szpitalu Bródnowskim była konieczna przede wszystkim ze względu na coraz większą liczbę mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy i wschodnich okolic stolicy. Ponadto, oddział nie był remontowany od 40 lat, a oferta usług medycznych szpitala bardzo się w tym czasie rozwinęła. "SOR musiał zatem także zostać dostosowany do najnowszych standardów" - podkreślają urzędnicy.

Drugi największy SOR w Warszawie

Przebudowa SOR-u trwała 7 miesięcy. Dotychczasowe pomieszczenia przebudowano, wykorzystując także zabudowę modułową. Jak wylicza urząd marszałkowski, oddział zyskał dużą poczekalnię dla pacjentów, rejestrację do osobnej obsługi pacjentów samodzielnych oraz przywiezionych przez karetki, gabinet segregacji medycznej, strefę konsultacji z dziewięcioma gabinetami, salę opatrunków, terapii natychmiastowej, salę resuscytacyjno-zabiegową, pomieszczenie wstępnej intensywnej terapii oraz salę obserwacji.

- SOR Szpitala Bródnowskiego to jeden z najintensywniej funkcjonujących oddziałów tego typu nie tylko w Warszawie, ale wręcz w skali kraju. Mówimy o rocznej liczbie pacjentów od 30 do 50 tysięcy - mówi cytowana w komunikacie Teresa Maria Bogiel, prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. - To ogromne zobowiązanie i stąd decyzja odnośnie modernizacji tak ważnej jednostki z obszaru medycyny ratunkowej. Nie zwiększamy liczby łóżek, ale znacząco podnosimy jakość pobytu naszych pacjentów oraz warunki pracy medyków - podkreśla.