Rozbój na Targówku. Policja: zaatakowali i okradli kasjerkę w firmie kurierskiej

Odzyskali 45 tysięcy złotych

Dodała, że informacja o napadzie trafiła do policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Wkrótce dotarli oni do dwóch mieszkańców gminy Parysów oraz jednego z gminy Pilawa.

Grozi im do 12 lat więzienia

Przekazała też, że policjanci z komisariatu na Targówku doprowadzili zatrzymanych do prokuratury. Tam zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt. - Sąd, po zapoznaniu się z materiałami sprawy, przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował mężczyzn na dwa miesiące. Przypomnijmy, że za to przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności - podsumowała policjantka.