Targówek

Zaatakował znajomego. 22-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

22-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Źródło: KRP VI
Policjanci z warszawskiego Targówka zatrzymali 22-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 47-letniego znajomego. Mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie.

W nocy z 28 na 29 kwietnia, policjanci z komisariatu na Targówku odebrali zgłoszenie o rannym mężczyźnie. Pod wskazanym adresem zastali 47-latka.

"Mężczyzna, po otrzymaniu pierwszej pomocy medycznej od załogi karetki, został przewieziony do szpitala. Zdołał przekazać jedynie szczątkowe informacje o znajomym, który miał go zaatakować. Zostały one przekazane wszystkim policjantom pełniącym nocną służbę" - poinformowała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

22-latkowi grozi dożywocie

Podejrzany o napaść 22-latek został zatrzymany w jednym z mieszkań przy ul. Wileńskiej. Trafił do policyjnego aresztu.

"W czwartek, 22-latek usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa 47-latka. Prokurator prowadzący śledztwo skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec młodego mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące" - wyjaśniła nadkom. Onyszko.

22-latkowi grozi kara dożywotniego więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP VI

Dariusz Gałązka
