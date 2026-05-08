Targówek Zaatakował znajomego. 22-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa Oprac. Dariusz Gałązka |

22-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Źródło: KRP VI

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy z 28 na 29 kwietnia, policjanci z komisariatu na Targówku odebrali zgłoszenie o rannym mężczyźnie. Pod wskazanym adresem zastali 47-latka.

"Mężczyzna, po otrzymaniu pierwszej pomocy medycznej od załogi karetki, został przewieziony do szpitala. Zdołał przekazać jedynie szczątkowe informacje o znajomym, który miał go zaatakować. Zostały one przekazane wszystkim policjantom pełniącym nocną służbę" - poinformowała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

22-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Źródło: KRP VI

22-latkowi grozi dożywocie

Podejrzany o napaść 22-latek został zatrzymany w jednym z mieszkań przy ul. Wileńskiej. Trafił do policyjnego aresztu.

"W czwartek, 22-latek usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa 47-latka. Prokurator prowadzący śledztwo skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec młodego mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące" - wyjaśniła nadkom. Onyszko.

22-latkowi grozi kara dożywotniego więzienia.

22-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Źródło: KRP VI