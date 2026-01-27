Logo TVN Warszawa
Targówek

Z kapliczki skradziono figurę Matki Bożej

Policja bada sprawę kradzieży figurki Matki Boskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Targówek
Źródło: Google Maps
Policjanci z warszawskiego Targówka szukają sprawcy kradzieży figurki Matki Bożej Róży Duchownej. Sprowadzona z Włoch figura zniknęła z kapliczki przy ulicy Wysockiego.

Jak opisują mieszkańcy, kapliczka nie została zniszczona. Złodziej otworzył szklane drzwiczki i wyjął z niej figurę.

- Zgłoszenie kradzieży figury wpłynęło w sobotę. Na miejsce pojechali policjanci. Próbujemy ustalić sprawcę, zabezpieczamy monitoring - powiedziała sierżant Klaudia Dadasiewicz z policji na Targówku.

Kapliczka stoi przy ulicy Wysockiego, przed blokiem przy ulicy Syrokomli 7/13. Mieszkańcy ustawili ją w tym miejscu w latach 80.

Figura z miejsca cudu

Zaginiona figura pochodzi z Włoch, z Montichiari, które jest miejscem cudu. W 1990 roku wśród 80 innych figur została pobłogosławiona przy źródle w Fontanelle.

Objawienia Róży Duchownej rozpoczęły się 24 listopada 1946 roku w szpitalu w Montichiari. Pielęgniarka Pierina Gilli miała ujrzeć płaczącą kobiecą postać, w której piersi tkwiły trzy miecze, a szatę przystrajały trzy róże: biała, czerwona i złota. Według jej relacji Maryja prosiła o modlitwę, pokutę i ofiarę, zwłaszcza za osoby duchowne, a także o ustanowienie Godziny Łaski 8 grudnia.

Na miejscu objawień w Fontanelle koło Montichiari 7 grudnia 2019 roku biskup Pierantonio Tremolada ustanowił sanktuarium diecezjalne Róży Duchownej i Matki Kościoła. Kościół 15 sierpnia 2000 roku uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej z objawień w Montichiari. Z kolei w 2024 roku watykańska Dykasteria Nauki Wiary wydała pozytywną opinię na temat objawień w 1947 i 1966 roku włoskiej mistyczki Pieriny Gilli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Z salonu skradziono włosy warte 800 tysięcy złotych
Zamaskowany sprawca ukradł włosy warte 800 tysięcy złotych. Zatrzymano 29-latka
Wilanów
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Przyszła do ich mieszkania, mówiła "ciociu", "wujku". Zniknęła z pieniędzmi
Okolice
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
Praga Południe

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czytaj także:
