Z kapliczki skradziono figurę Matki Bożej

Jak opisują mieszkańcy, kapliczka nie została zniszczona. Złodziej otworzył szklane drzwiczki i wyjął z niej figurę.

- Zgłoszenie kradzieży figury wpłynęło w sobotę. Na miejsce pojechali policjanci. Próbujemy ustalić sprawcę, zabezpieczamy monitoring - powiedziała sierżant Klaudia Dadasiewicz z policji na Targówku.

Kapliczka stoi przy ulicy Wysockiego, przed blokiem przy ulicy Syrokomli 7/13. Mieszkańcy ustawili ją w tym miejscu w latach 80.

Figura z miejsca cudu

Zaginiona figura pochodzi z Włoch, z Montichiari, które jest miejscem cudu. W 1990 roku wśród 80 innych figur została pobłogosławiona przy źródle w Fontanelle.

Objawienia Róży Duchownej rozpoczęły się 24 listopada 1946 roku w szpitalu w Montichiari. Pielęgniarka Pierina Gilli miała ujrzeć płaczącą kobiecą postać, w której piersi tkwiły trzy miecze, a szatę przystrajały trzy róże: biała, czerwona i złota. Według jej relacji Maryja prosiła o modlitwę, pokutę i ofiarę, zwłaszcza za osoby duchowne, a także o ustanowienie Godziny Łaski 8 grudnia.

Na miejscu objawień w Fontanelle koło Montichiari 7 grudnia 2019 roku biskup Pierantonio Tremolada ustanowił sanktuarium diecezjalne Róży Duchownej i Matki Kościoła. Kościół 15 sierpnia 2000 roku uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej z objawień w Montichiari. Z kolei w 2024 roku watykańska Dykasteria Nauki Wiary wydała pozytywną opinię na temat objawień w 1947 i 1966 roku włoskiej mistyczki Pieriny Gilli.