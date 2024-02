Wyremontują przejazdy kolejowe na Targówku i w Wawrze

Stołeczny ratusz przekazał w komunikacie, że prace na ulicy Łodygowej zaplanowano na środę, 28 lutego, od godz. 9 Kierowcy nie przejadą przez przejazd w godzinach od 10 do 14. Poza tymi godzinami będzie zajęty raz jeden, raz drugi pas jezdni. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych prace zostaną dokończone następnego dnia - w czwartek, 29 lutego, w tych samych godzinach.

Objazd poprowadzi ulicami: Łodygową, Radzymińską, aleją "Solidarności", Targową, Grochowską, Marsa i Żołnierską. Do Ząbek będzie można dojechać ulicami Swojską i Janowiecką lub Bystrą i Stefana Batorego.

Autobusy na objazdach

W związku z pracami od godziny 9 do 14 autobusy linii 145 i 245 zmienią trasy. Jadąc, odpowiednio w kierunku Żerania FSO i Bródna-Podgrodzie, z ulicy Piłsudskiego w Ząbkach skręcą w Skorupki, a dalej Orlą, Wojska Polskiego, Leszczyckiego i Stefana Batorego. Do Warszawy wjadą przez Bystrą do Radzymińskiej. Podobny objazd będzie obowiązywał w drodze powrotnej. Z ulicy Radzymińskiej autobusy obu linii skręcą w Bystrą, a następnie w Ząbkach pojadą ulicami: Stefana Batorego, Leszczyckiego, Wojska Polskiego, Orlą, 3 Maja i Piłsudskiego, a dalej swoimi trasami.