Wypadek w spalarni śmieci. Pracownik z urazem głowy trafił do szpitala

W środę rano w spalarni śmieci przy ulicy Zabranieckiej doszło do wypadku. Jeden z pracowników z urazem głowy trafił do szpitala.

O sytuację zapytaliśmy straż pożarną. - Przed godziną 8 otrzymaliśmy informację o mężczyźnie przygniecionym żelaznym ryglem. Okazało się, że został uderzony w głowę czymś, co spadło z rusztowania. Pojechaliśmy tam do pomocy załodze zespołu ratownictwa medycznego i do sprawdzenia bezpieczeństwa rusztowania - przekazał starszy aspirant Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.