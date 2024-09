Kilka dni utrudnień na trasie S8

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace będą prowadzone na ciągu głównym Trasy Armii Krajowej, węźle Modlińska nad Wisłostradą, na jezdni w kierunku Białegostoku. Naprzemiennie ma być zajęty jeden pas ruchu. Oznacza to, że kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas. Prędkość na ciągu głównym zostanie ograniczona do 70 kilometrów na godzinę.