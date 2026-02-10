Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach
Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach
Targówek

Mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy zaniepokojeni jakością wody. "Ma zapach i posmak chloru"

|
Pobrano próbki wody na Targówku
W Warszawie za jakość wody odpowiadają małże
Jakość wody w kranach zaniepokoiła mieszkańców Targówka i sąsiednich dzielnic Warszawy. - Ma zapach i posmak chloru - opisał dzielnicowy radny Rafał Suchocki, który sprawę zgłosił wodociągowcom. Ci zapewniają, że woda jest bezpieczna, a wpływ na jej zmieniony smak i zapach ma niska temperatura.

Problem z wodą na Targówku podniósł w mediach społecznościowych Rafał Suchocki, radny dzielnicy z Miasto Jest Nasze. Samorządowiec otrzymał wiele zgłoszeń od mieszkańców, dotyczących jakości wody. "Woda śmierdzi okrutnie od kilku dni" - napisał jeden z komentujących pod postem radnego na Facebooku. "Cuchnie i przefiltrowana. A pod prysznicem w ogóle ten smród dusi" - dodała kolejna osoba.

- Problem występuje od początku lutego. Woda ma zapach chloru, w jej smaku również da się wyczuć delikatny posmak chloru - opisał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Rafał Suchocki. Radny ma przypuszczenia, że problem z jakością wody wystąpił również w innych dzielnicach Warszawy.

"Przysłali ekipę"

Samorządowiec najpierw zadzwonił do Miejskiego Centrum Informacji, by powiadomić o problemie. - Poinformowano mnie, że mają mnóstwo zgłoszeń z całej Warszawy - przekazał. Skierowano go do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Tam też zadzwonił w następnej kolejności.

- Stwierdzono, że to jest problem lokalny, nie zgodziłem się z tym. Udało mi się skłonić ich, żeby przysłali ekipę, która pobierze próbki i je przebada - powiedział Suchocki. Rady wskazał kilka lokalizacji, m.in. ulicę Zamkową i Samarytanki, Krasnobrodzką na Bródnie oraz Osiedle Zacisze. W niedzielę na ulicy Zamkowej widział ekipę MPWiK, która pobierała próbki wody.

Pobrano próbki wody na Targówku
Pobrano próbki wody na Targówku
Źródło: Rafał Suchocki - Radny Dzielnicy Targówek/Facebook

Samorządowiec czeka na odpowiedź ze strony MPWiK. - Mam zaufanie do systemu, że on działa. Nie sądzę, żeby normy zostały przekroczone, ale jest to dosyć uciążliwe, zapach jak i smak tej wody nie jest zbyt dobry. Podejrzewam, że gdyby te normy zostały drastycznie przekroczone, to wszyscy byśmy się dowiedzieli - podkreślił.

"Niezależny dostęp do wody w mieście to nie luksus"

W sobotę, wraz z mieszkańcami, radny pojawił się pod nieczynną od kilku lat studnią oligoceńską w Parku Wiecha, aby zaprotestować przeciwko temu, że mimo upływu czasu nie została ona uruchomiona.

- Takie alternatywne źródła wody są potrzebne. Przydają się w takich sytuacjach jak teraz, kiedy ta woda nie zawsze spełnia standardy. Ale również, jak pokazuje przykład za naszą wschodnią granicą, takie źródła wody są potrzebne w sytuacjach kryzysowych - ocenił Suchocki.

"Niezależny dostęp do wody w mieście to nie luksus, lecz element bezpieczeństwa. Przykłady zza naszej wschodniej granicy pokazują, jak ważne jest posiadanie źródeł wody, które nie są uzależnione od infrastruktury podatnej na awarie czy uszkodzenia" - napisał radny na swoim profilu na Facebooku. Z protestu powstał filmik, który ma zwrócić uwagę na problem i nadać bieg sprawie.

To przez zimno

O sprawę jakości wody zapytaliśmy wodociągi warszawskie. Jak przekazała Jolanta Maliszewska, rzeczniczka prasowa MPWiK , do spółki trafiają pytania mieszkańców odnoście tego tematu. Napływają głównie z północnych dzielnic stolicy: Targówka, Pragi Północ i Południe, czy Białołęki.

Rzeczniczka zapewniła, że wszystkie parametry wody w sieci są utrzymane, co oznacza, że woda jest bezpieczna do picia. Wyjaśniła także, skąd w wodzie wziął się chlorowy zapach i smak. "Zaobserwowana przez mieszkańców sytuacja jest związana z niskimi temperaturami wody w sieci, co przełożyło się na wolniejsze 'zużywanie' dezynfektanta stosowanego do uzdatniania wody, przez co może być on bardziej wyczuwalny" - opisała Maliszewska. Zaznaczyła jednocześnie, że zawartość "dezynfektanta" w wodzie utrzymuje się na poziomie niskim i spełnia normy zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

MPWiK uspokaja

"Procesy technologiczne wody prowadzone są w taki sposób, aby stosownie do temperatur zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym - który, tak jak w tym roku, charakteryzuje się wyjątkowo niskimi temperaturami powietrza i wody - reagować na bieżąco - poinformowały wodociągi warszawskie. Jak wyjaśniono, w związku z tym dawki dezynfektanta stosowane w temperaturach niskich są zwiększane, tak by woda odpowiadała wszystkim normom prawnym. Jest to proces ogólnie stosowany.

"Inny zapach wody nie wpływa na jej wartości i jakość, które są utrzymane i bezpieczne" - zapewniła Maliszewska.

Wodociągi przekazały też, że na każdym etapie uzdatniania i dystrybucji wody prowadzone są ciągłe badania jakości zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. "Chcę uspokoić mieszkańców i zapewnić, że dostarczana woda jest bezpieczna do spożycia i spełnia wszystkie wymagania jakościowe" - podsumowała Maliszewska.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Suchocki - Radny Dzielnicy Targówek/Facebook

Udostępnij:
Tagi:
WodaAwaria
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek w miejscowości Słomczyn
Tragiczny wypadek na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją
Zima w Warszawie
Jerozolimskie i most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu
Śródmieście
Zderzenie tramwajów na Bielanach
Zderzenie tramwajów. "Jeden najechał na tył drugiego", są poszkodowani
Bielany
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai
Pożar w remontowanym budynku BGK
Pożar w remontowanej siedzibie państwowego banku. Ewakuacja 200 osób
Śródmieście
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu
Dariusz Gałązka
Ciało mężczyzny znalezione na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało z obrażeniami twarzy znalezione na stacji paliw
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Wojsko będzie testować syreny
Ochota
Areszt dla podejrzanych o kradzież maserati
Odpowiedzą za kradzież Maserati
Mokotów
Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka
Sfałszował dane na karnecie, z siłowni wyprowadziła go policja
Pożar w miejscowości Pasek
Płonął samochód, ogień przeniósł się na elewację domu
Zatrzymany 48-letni fotograf
Zwabił ją do hotelu, obiecywał karierę. Znany fotograf zatrzymany po wyroku za gwałt
TVN24
Poważny wypadek na S7
Trzy osoby ranne po zderzeniu na S7. Policja: kierowca pijany
oszust recydwista zatrzymany
Miał przywieźć auto z Holandii. Dostał pieniądze, kontakt się urwał
Strażnicy miejscy pomogli zagubionej seniorce
"Nie zdawała sobie sprawy, gdzie się znajduje". Potrzebowała pomocy
Bielany
Wyprzedzali w miejscach niedozwolonych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu i podwójnej ciągłej
Wstępne wyniki ogólnopolskich kontroli
Kolejne schronisko zamknięte. Decyzja właściciela
Awaria studzienki na moście Łazienkowskim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej
Praga Południe
Metro Kondratowicza
Woda na stacjach metra. Podali przyczynę
Targówek
Zderzenie w miejscowości Morgi
Sześć aut zderzyło się na krajowej "50"
55-latek uderzył samochodem w przydrożne drzewo
Wjechał w drzewo, był pijany
Zatrzymanie w Legionowie
Zabarykadował się w domu przed policją, wypuścił psa na podwórko
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w przydrożnym rowie, to zaginiony kilka miesięcy temu 48-latek
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Podejrzany o morderstwo na kampusie UW Mieszko R. jest niepoczytalny
Śródmieście
Incydent w Pruszkowie
"Obudziły mnie krzyki i dźwięk rozbijanych szyb". Grupa osób pobiła dwie Ukrainki
Policja zatrzymała podejrzanych o brutalny napad
Napadli na 62-latka, ukradli pół miliona złotych. Groźni przestępcy zatrzymani
Białołęka
Miniboisko w Parku Górczewska
Zbudowali boisko, ale jest kilka razy mniejsze od klasycznego
Bemowo
Zbierają na rzecz Ukrainy
Zbierają w kościołach pieniądze dla Ukrainy
Śródmieście
Łasicę można wypatrzeć na terenie Pawilonu Edukacyjnego Kamień
"Łasica to prawdziwa mistrzyni kamuflażu". Można ją spotkać na Pradze
Praga Północ
Wracają autobusy grzewcze (zdjęcie ilustracyjne)
Autobusy grzewcze wracają na trasy
Komunikacja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki