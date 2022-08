Będą kontrolować firmę zatrzymanego za pedofilię. Dostał z dzielnicy prawie 400 tysięcy złotych

Robert K. został zatrzymany w czerwcu w Wiosce Żywej Archeologii. Decyzją sądu pozostanie w areszcie przez co najmniej trzy miesiące. Zarzuty, jakie otrzymał, mają dotyczyć 14-latki. Dziewczynka opowiadała, że jest z nim "w związku miłosnym". Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone pod koniec marca.

Fundusze ze środków publicznych

Robert K. był wiceprezesem fundacji Gesta, która na swoją działalność, m.in. prowadzenie Wioski Żywej Archeologii, otrzymywała fundusze ze środków publicznych, w tym z budżetu obywatelskiego. Prowadził też zajęcia z dziećmi w Domu Kultury Świt. Z informacji zbiorczej dotyczącej wydatkowania i przychodów w związku ze współpracą instytucji kultury, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz Urzędu Dzielnicy Targówek z fundacją Gesta i FUPH Kedar (zarządzanych przez Roberta K.) w latach 2018-2022 wynika, że dostały one od miasta prawie 400 tys. zł.

Od DK Świt Robert K. otrzymał w tych latach 69,8 złotych na swoją działalność. Z kolei od Centrum Kultury i Aktywności, DK Zacisze, OSiR-u oraz Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek zainkasował łącznie 93,5 tys. złotych. Aż 193,5 tys. zł, Robert K. dostał za realizację projektów z budżetu obywatelskiego. Pieniądze płynęły też z placówek oświatowych, które płaciły Robertowi K. za warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. W latach 2019-2021 zainkasował za to ponad 43 tys. zł.

Interwencja radnych

Borczyńska zwróciła się do burmistrza Dzielnicy Targówek o zaproszenie na pierwsze posiedzenie właściwych burmistrzów, naczelników wydziałów urzędu oraz przedstawicieli jednostek, które zawierały umowy z Robertem K. i związanymi z nim podmiotami. Radni przeanalizują regulaminy udzielania zamówień, na podstawie których zawierane były wspomniane umowy, a także zapoznają się z wszystkimi odpowiedziami na interpelacje i zapytania w ramach dostępu do informacji publicznej, które w temacie kontroli bardzo licznie spłynęły do urzędu dzielnicy od radnych i mieszkańców.