Więzień próbował uciec ze szpitala. Wykorzystał okazję, kiedy czekał na wynik testu na koronawirusa

Mężczyzna odbywający karę więzienia, próbował uciec pilnującym go strażnikom, kiedy trafił na konsultację do szpitala. Został schwytany po kilkunastu minutach.

Do incydentu z udziałem więźnia doszło w środę około godziny 17. na oddziale ratunkowym Szpitala Bródnowskiego. Mężczyzna trafił tam na konsultację medyczną w związku ze zgłoszonym urazem. Był pod nadzorem dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Więzień czekał na wynik testu

- Mężczyzna podjął próbę ucieczki w momencie, gdy oczekiwał na wynik badania w kierunku COVID-19. Zgodnie z procedurami każdy pacjent przyjmowany do szpitala musi przejść taki test. Więzień był wówczas w innym pomieszczeniu niż strażnicy. Po kilkunastu minutach mężczyzna został schwytany. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie wszczął już czynności wyjaśniające, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia - przekazał Śpiewak.

Obostrzenia w Szpitalu Bródnowskim

Szpital Bródnowski był jednym z największych ognisk zakażeń koronawirusem w Warszawie. W placówce doszło do blisko 80 zakażeń wśród lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. Po opanowaniu sytuacji i otwarciu zamkniętych w związku z trwającą epidemią oddziałów, szpital wprowadził szereg środków ostrożności, aby nie dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości. Zgodnie z procedurami placówki, pacjent z SOR trafia do odizolowanego pomieszczenia, w którym oczekuje na wynik testu. Na oddział zostaje przeniesiony tylko w sytuacji, gdy wynik testu jest ujemny.