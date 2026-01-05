Utrudnienia w metrze, trzy stacje zamknięte

Rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń przekazała, że na stacji Kondratowicza na tory wtargnęła osoba postronna. - Pasażer opuścił już stację. Wraz z policją sprawdzamy infrastrukturę - dodała.
Trwa uruchamianie linii autobusowej "Za metro" na odcinku: Metro Trocka, Borzymowska, Św. Wincentego, Kondratowicza, Chodecka, Wyszogrodzka, Rembielińska, Metro Bródno (powrót: Kondratowicza, Św. Wincentego, Kołowa, Handlowa, Unicka, Metro Trocka).
"Linia 527 została wydłużona do krańca Metro Trocka następującymi ciągami: … – Metro Kondratowicza, Św. Wincentego, Kołowa, Handlowa, Unicka, Metro Trocka" - poinformował ZTM.
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa