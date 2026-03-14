Dwie godziny utrudnień w metrze

O przyczyny zapytaliśmy w Metrze Warszawskiem. - Za stacją Targówek Mieszkaniowy doszło do awarii urządzeń związanych ze sterowaniem ruchem pociągów - poinformowała Anna Bartoń, rzecznika prasowa Metra Warszawskiego.

W związku z awarią linia metra M2 kursowała w dwóch pętlach: Bródno - Trocka oraz Dworzec Wileński - Bemowo.

"Uruchomiono autobusową linię ZM2 kursującą na trasie : Dw.Wileński 02 – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Szwedzka (powrót Szwedzka – Al.Solidarności – Targowa) – rondo Żaba – św.Wincentego – Kołowa – Ossowskiego – Myszkowska – Handlowa – Unicka – Trocka – Metro Trocka" - podał Zarząd Transportu Miejskiego.

Chwilę po godzinie 9 awaria została usunięta. Utrudnienia trwały ponad dwie godziny.