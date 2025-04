Z płonącego budynku wyprowadzili mężczyznę

Policjanci uratowali mężczyznę z płonącego pustostanu Źródło: KRP Warszawa VI

W pustostanie przy ulicy Łodygowej wybuchł pożar. Mimo dużego zadymienia i płomieni policjanci zauważyli w środku mężczyznę. Wyprowadzili go na zewnątrz. 55-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Policja pokazała nagranie z akcji ratunkowej.

Do tego pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę. O konieczności udania się do pustostanu przy ulicy Łodygowej policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego na Targówku dowiedzieli się kilka minut po godzinie 1.

Na miejscu zauważyli płomienie wydobywające się z budynku i duże zadymienie. Gdy strażacy gasili ogień, policjanci zaczęli sprawdzać pomieszczenia, czy nie ma w nich osób bezdomnych i ostrzec ich przed niebezpieczeństwem. Dotarcie do wielu miejsc było niemożliwe ze względu na wydobywające się z pomieszczeń kłęby gryzącego dymu, który dodatkowo ograniczał widoczność.

Leżał na podłodze, nie reagował

- Ponieważ tylna ściana budynku zajęta była ogniem, policjanci postanowili sprawdzić pomieszczenia w tej części obiektu. Wypchnęli jedno z okien. Jeden policjantów stanął na parapecie i lustrował wnętrze. Mimo ogromnego zadymienia zauważył leżącego na podłodze mężczyznę. Mężczyzna nie reagował na wołanie policjanta ani jego okrzyki - przekazała rzeczniczka policji na warszawskim Targówku nadkomisarz Paulina Onyszko.

Policjanci uratowali mężczyznę z płonącego budynku Źródło: KRP Warszawa VI

W ciężkim stanie trafił do szpitala

Następnie funkcjonariusz wskoczył do środka, a za nim jego kolega. Razem podnieśli nieprzytomnego mężczyznę i przez okno podali go czekającym na dole pozostałym funkcjonariuszom. - Policjanci wspólnymi siłami przetransportowali nieprzytomnego mężczyznę do karetki. Całe szczęście 55-latek oddychał, jednak w stanie ciężkim trafił do szpitala. Po zakończeniu akcji gaśniczej, ponownie sprawdzono obiekt. Nie było tam już żadnych osób - dodała rzeczniczka. I oceniła na koniec: - Nietrudno jest wyobrazić sobie koniec tej historii, gdyby nie profesjonalne działania policjantów, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w działania ratunkowe.

Policjanci uratowali mężczyznę z płonącego budynku Źródło: KRP Warszawa VI