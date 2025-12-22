Tunele i estakada. Jak będzie wyglądać fragment obwodnicy śródmiejskiej?

Wirtualny przelot nad obwodnicą śródmiejską Źródło: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

W ubiegłym roku władze Warszawy podjęły decyzję, że wschodni odcinek śródmiejskiej obwodnicy będzie budowany w trzech etapach: od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej z wyłączeniem tunelu drogowego pod rondem, od Radzymińskiej do ronda Żaba oraz tunel pod rondem Wiatraczna.

W tym miesiącu informowaliśmy o wstępnym harmonogramie dla pierwszego odcinka inwestycji od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej. Terminy realizacji są bardzo odległe. Według założeń kierowcy mają z niego skorzystać dopiero w 2033 roku.

Tunele i estakada

Teraz urzędnicy przekazali nieco więcej na temat wybranej koncepcji etapu drugiego: od Radzymińskiej do ronda Żaba.

Jak informuje Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka prasowa SZRM, podczas październikowego posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) do dalszych prac projektowych wybrano wariant nr 4 przebiegu trasy. Obecnie trwa gromadzenie dokumentów, które pozwolą urzędnikom złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Rosłoniec przekazała nam, że wariant W4 zakłada przebudowę układu skrzyżowań w rejonie obecnego ronda Żaba w formie zbliżonej do ronda. "Wloty ulic Starzyńskiego, Odrowąża, św. Wincentego oraz nowoprojektowanego odcinka obwodnicy od strony ul. Radzymińskiej będą posiadały po trzy pasy ruchu, natomiast wloty z ulic Szwedzkiej i 11 Listopada – po dwa pasy" - przekazała przedstawicielka SZRM.

Projektowany przebieg obwodnicy śródmiejskiej Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wyjaśniła też, że wybrana koncepcja przewiduje budowę tunelu o szerokości dwóch pasów pod linią kolejową, prowadzącego z ul. Radzymińskiej w kierunku ul. Starzyńskiego, a także estakady z ul. Odrowąża w kierunku Radzymińskiej. "Przyjęte rozwiązania umożliwiają zachowanie obu istniejących wiaduktów kolejowych" - podkreśliła Wioleta Rosłoniec.

Natomiast ruch tramwajowy ma być puszczony w tunelu pod liniami kolejowymi, w sąsiedztwie istniejącego obiektu w ul. 11 Listopada.

Rondo Żaba w Warszawie Źródło: ZDM

Tunel pod rondem zależny od metra

Z kolei o tym, jak będzie przebiegać tunel obwodnicy śródmiejskiej pod rondem Wiatraczna, który w przyszłości ma wtłoczyć ruch na Trasę Łazienkowską, zależy od projektu trzeciej linii metra ze Stadionu Narodowego na Gocław. W marcu ubiegłego roku miasto podpisało umowę na projekt. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2028

Istniejąca część tzw. obwodnicy śródmiejskiej przechodzi dziś mostem Gdańskim i ulicami: Słomińskiego, Okopową, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Do jej domknięcia brakuje kluczowego odcinka: od ronda Wiatraczna do ronda Żaba.

Mieszkańcy Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka od dawna czekają na tę inwestycję. Dzięki niej możliwe byłoby wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Grochowskiej i Targowej. Pierwsza związana z tym obietnica padła w 2006 roku, gdy urząd prezydenta stolicy objęła Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ukończenie całości trasy było wielokrotnie przesuwane.