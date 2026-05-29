Tragedia na Bródnie. Dziecko wypadło z balkonu, nie żyje
Informację o tej tragedii otrzymaliśmy na Kontakt24. Według czytelnika dziecko wypadło z balkonu i było reanimowane, ale nie udało się go uratować. Do wypadku doszło przy ulicy Wysockiego.
Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji potwierdziła zdarzenie. - Mogę potwierdzić, że przed godziną 20 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że z balkonu jednego z budynków wypadło dwuletnie dziecko, które niestety poniosło śmierć - powiedziała.
- Na miejscu są już policjanci, poinformowany został też prokurator. Rozpoczęły się czynności i na ten moment nie mogę w tej sprawie udzielić więcej informacji - przekazała policjantka.
Tragedia na Bródnie, nie żyje dwuletnie dziecko
OGLĄDAJ: TVN24
Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: est