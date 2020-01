Zderzenie dwóch aut na parkingu. Jeden z kierowców był reanimowany

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło na parkingu należącym do centrum handlowego na Targówku.

Pogotowie zabrało go do szpitala. Prawdopodobnie kierowca zasłabł podczas jazdy i uderzył w drugie auto. Jak przekazał nasz reporter, ze względu na to, że do zderzenia doszło w obrębie parkingu, na miejscu nie ma utrudnień w ruchu.