Kasjerka próbowała odebrać klientce butelkę wódki. Ta zaczęła ją szarpać i przyduszać

Do zdarzenia doszło pod koniec grudnia ubiegłego roku. - Z informacji uzyskanych przez śledczych wynikało, że około godziny 22.40 do sklepu weszła kobieta i od razu skierowała się za ladę, do półki z alkoholem. Sprzedawczyni zareagowała i próbowała odebrać klientce butelkę wódki. Ta jednak zaczęła szarpać i przyduszać kasjerkę, uniemożliwiając jej odebranie alkoholu. Agresywna klientka z butelką wódki o wartości 48 złotych opuściła sklep - opisywała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji VI Paulina Onyszko.

Tego samego dnia kobieta została doprowadzona do prokuratury na przedstawienie zarzutów. - Odpowie za kradzież rozbójniczą, za co zgodnie z kodeksem karnym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Podczas przesłuchania 32-latka przyznała się do zarzucanego jej czynu - podsumowała policjantka.