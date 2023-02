Wyrwane z rąk telefony, skradziona torebka. Policjanci zatrzymali trzy osoby, w tym 12-latka i 17-latkę

Policjanci z Targówka zatrzymali trzy osoby podejrzewane o zuchwałe kradzieże, do których dochodziło w ostatnich dniach na terenie dzielnicy. Wśród zatrzymanych są 12-letni chłopiec i 17-letnia dziewczyna.

Wśród zatrzymanych 12-latek

- 28 stycznia w rejonie stacji metra Trocka nieznana osoba wyrwała 13-latkowi z ręki telefon komórkowy warty kilka tysięcy złotych. 5 lutego pasażerce podróżującej metrem, na tej samej stacji nieznana osoba wyrwała z ręki etui z telefonem, w którym znajdowało się również 100 złotych - opisała Onyszko. Wskazała, że do kolejnej kradzieży doszło dwa dni później. - 77-letnia mieszkanka bloku przy ulicy Toruńskiej została okradziona przed klatką schodową. Nieznany mężczyzna z ogromną siłą szarpnął za jej torebkę, w wyniku czego kobieta upadła na chodnik. Zdeterminowany mężczyzna dokończył "dzieła". Zabrał jej torebkę, w której były jej dokumenty, dokumentacja medyczna, telefon i gotówka - dodała policjantka.

- Dwa dni po ostatnim zdarzeniu kryminalni zatrzymali w galerii na Pradze Północ trzy wytypowane osoby: 29-latka i 12-latka z Targówka oraz ich 17-letnią koleżankę z powiatu mińskiego. Wszyscy trafili do komisariatu przy ulicy Chodeckiej - przekazała Onyszko.

Zarzuty dla najstarszego

Jak podała dalej Onyszko, 12-latek po przesłuchaniu został przekazany pod opiekę matki. Materiały, które potwierdzają jego udział w jednej kradzieży zostaną przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich. Z kolei 17-latka była poszukiwana nakazem doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Po przesłuchaniu trafiła do policyjnej izby zatrzymań w komendzie przy ulicy Jagiellońskiej.