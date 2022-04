Grafiki Młodożeńca na nowych stacjach metra

Grafiki Piotra Młodożeńca przyozdobią ściany zatorowe na trzech powstających właśnie stacjach drugiej linii metra na Targówku. Jak zapowiada Metro Warszawskie, będą to panoramy dzielnicy.

Ściany, które znajdą się za torami trzech ostatnich stacji budowanych na wschodnim odcinku, będą składać się z aluminiowych paneli. To na nich, metodą nadruku, nakładane są grafiki Młodożeńca. Artysta studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jest związany z Targówkiem.

Sztuka w metrze

Metro Warszawskie poinformowało, że trwa właśnie montaż grafik. Przedstawiają one najbliższe otoczenie danej stacji, czyli na przykład bloki, skrzyżowanie czy drzewa. Grafiki w formie rastrów uzyskiwane są dzięki nałożeniu na białe tło czarnych punktów, a także dodaniu akcentów kolorystycznych w postaci barwnych plam. Dana barwa odpowiada konkretnej stacji: Zacisze to zieleń, Kondratowicza to kolory żółty, pomarańczowy czy czerwony, a Bródno - fiolet i granat.