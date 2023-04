Halę "wypełniono po samo wejście", pojemniki z chemikaliami stoją też na zewnątrz

"Hala wypełniona po samo wejście"

Jak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika WIOŚ, stojące na widoku mauzery to tylko wierzchołek góry lodowej. "W hali znajduje się duża liczba pojemników typu mauzer oraz beczki. Ich liczba nie została określona ze względu na to, że pomieszczenie hali wypełniono po samo wejście" - opisał Brandysiewicz.

Co więcej, pojemniki są tam składowane co najmniej od 2019 roku. Co się w nich właściwie znajduje? "Ekspertyza z marca 2022 roku wykonana na zlecenie Urzędu Dzielnicy Targówek oparta o badania przeprowadzone na próbkach odpadów pobranych w listopadzie 2021 roku wskazała, że są to odpady niebezpieczne, które należy zakwalifikować jako: zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne lub inne rozpuszczalniki i mieszaniny odpadów" - poinformował Artur Brandysiewicz.