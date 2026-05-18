Targówek

Strefa Tempo 30 na Targówku. Obejmie sześć ulic

Strefa Tempo 30 w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Targówek przygotowuje się na wprowadzenie strefy Tempo 30. Po zmianach maksymalna prędkość na poszczególnych drogach dojazdowych w dzielnicy wyniesie 30 kilometrów na godzinę. Wiadomo, które ulice obejmie projekt.

Jak wyliczył ratusz, strefy ruchu uspokojonego stanowią w Warszawie około 10 procent sieci drogowej miasta. W rzeczywistości na wielu ulicach funkcjonują lokalne ograniczenia prędkości, tworząc nieformalną strefę Tempo 30. Tak dzieje się nim m. in. na osiedlu Zacisze na Targówku.

Teraz dzielnica planuje wprowadzenie strefy Tempo 30 w kolejnych lokalizacjach, obejmowałaby ona ulice: Korzona, Samarytanka, Gilarska, Rolanda, Jórskiego oraz Łokietka.

Jak powiadomił urząd, zmiany będą wprowadzane etapami od maja do sierpnia tego roku. Prace podzielono na cztery fazy. Pierwsza z nich ruszyła już w maju i polega na wprowadzeniu znaków.

Etap drugi rozpocznie się w czerwcu i obejmie realizację strefy na ulicy Gilarskiej i Rolanda. Faza trzecia i czwarta są zaplanowane na lipiec i sierpień, wówczas strefa Tempo 30 obejmie ulice: Korzona, Jórskiego, Radzymińską oraz Samarytanki.

"Strefa Tempo 30 to rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu - kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów. Dzięki ograniczeniu prędkości ruch staje się spokojniejszy, bardziej przewidywalny i bezpieczniejszy dla mieszkanek i mieszkańców" - wyjaśniły władze dzielnicy.

Urzędnicy podkreślają, że w związku z planowanym wprowadzeniem strefy odbędzie się dyżur informacyjny dla mieszkańców, który ma umożliwić bliższe poznanie nadchodzących zmian.

Dyżur zaplanowany jest na czwartek, 21 maja w godz. 16.00-19.00 w Szkole Podstawowej nr 52 przy ulicy Samarytanki 11A. Podczas spotkania obecni będą przedstawiciele Urzędu Dzielnicy oraz Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.

Klaudia Kamieniarz
Źródło: tvnwarszawa.pl
