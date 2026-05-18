Targówek Strefa Tempo 30 na Targówku. Obejmie sześć ulic Oprac. Alicja Glinianowicz |

Jak wyliczył ratusz, strefy ruchu uspokojonego stanowią w Warszawie około 10 procent sieci drogowej miasta. W rzeczywistości na wielu ulicach funkcjonują lokalne ograniczenia prędkości, tworząc nieformalną strefę Tempo 30. Tak dzieje się nim m. in. na osiedlu Zacisze na Targówku.

Sześć ulic Targówka w strefie Tempo 30

Teraz dzielnica planuje wprowadzenie strefy Tempo 30 w kolejnych lokalizacjach, obejmowałaby ona ulice: Korzona, Samarytanka, Gilarska, Rolanda, Jórskiego oraz Łokietka.

Jak powiadomił urząd, zmiany będą wprowadzane etapami od maja do sierpnia tego roku. Prace podzielono na cztery fazy. Pierwsza z nich ruszyła już w maju i polega na wprowadzeniu znaków.

Etap drugi rozpocznie się w czerwcu i obejmie realizację strefy na ulicy Gilarskiej i Rolanda. Faza trzecia i czwarta są zaplanowane na lipiec i sierpień, wówczas strefa Tempo 30 obejmie ulice: Korzona, Jórskiego, Radzymińską oraz Samarytanki.

"Strefa Tempo 30 to rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu - kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów. Dzięki ograniczeniu prędkości ruch staje się spokojniejszy, bardziej przewidywalny i bezpieczniejszy dla mieszkanek i mieszkańców" - wyjaśniły władze dzielnicy.

Mieszkańcy mogą zabrać głos

Urzędnicy podkreślają, że w związku z planowanym wprowadzeniem strefy odbędzie się dyżur informacyjny dla mieszkańców, który ma umożliwić bliższe poznanie nadchodzących zmian.

Dyżur zaplanowany jest na czwartek, 21 maja w godz. 16.00-19.00 w Szkole Podstawowej nr 52 przy ulicy Samarytanki 11A. Podczas spotkania obecni będą przedstawiciele Urzędu Dzielnicy oraz Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.