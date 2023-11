Sąsiadka obezwładniła intruza i wyprowadziła go z posesji starszego małżeństwa

Obezwładniła intruza i wyprowadziła go z działki

- Wiem, że tam mieszka starsze małżeństwo. Wygląd tego człowieka oraz jego zachowanie nie wskazywało, by mógł on być ich znajomym. Podeszłam i zapytałam, co robi. Odparł, że przyjechał po swoje rzeczy. Poczułam od niego alkohol. W tym momencie drzwi otworzyła sąsiadka i krzyknęła, że chwilę wcześniej mężczyzna dobijał się do jej domu – opowiada cytowana w komunikacie na ten temat funkcjonariuszka.