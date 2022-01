Spowodował kolizję i zaczął uciekać. "By zgubić pościg, pokonał wpław Kanał Bródnowski"

Do zdarzenia doszło w czwartek. Załoga patrolowa pojechała do wezwania w rejon ulicy Rzewińskiej, gdzie czekał poszkodowany w wyniku kolizji kierowca.

Porzucił auto i wskoczył do wody

- 38-latek wyjaśnił policjantom, że około 16.40 na wysokości ulicy Zamkowej kierujący peugeotem najechał na niego, uderzając w lewe lusterko jego volkswagena, po czym odjechał. Zgłaszający zawrócił i ruszył za nim, cały czas utrzymując kontakt wzrokowy z peugeotem. Sprawca kolizji jechał od lewej do prawej strony jezdni. Podejrzewając, że może być pijany, świadek zaalarmował policję - podała Paulina Onyszko, rzeczniczka policji na Targówku. - Na ulicy Rzewińskiej kierowca peugeota porzucił auto, a następnie wskoczył do pobliskiego Kanału Bródnowskiego i pokonując go wpław, dotarł do ulicy Teofila Piecyka, gdzie zniknął zgłaszającemu z oczu - relacjonowała dalej.