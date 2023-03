Spółdzielnia chce budować blok. Mieszkańcy martwią się, co ze stuletnim dębem

"Od kilku tygodni w jednej ze spółdzielni na Targówku zawisło ogłoszenie, w którym pada stwierdzenie, że na terenie ogrodzonym płotem ma powstać blok mieszkalny i do tego wycięty m.in prawie stu letni dąb. Co ciekawe, w zamian za wycięcie dębu i jeszcze kilku krzewów, ma zostać posadzona nowa zieleń, co jest absurdem. Mieszkańcy mieszkańcy wokół tego terenu nie zgadzają się na wycinkę zieleni i budowę bloku" - czytamy w wiadomości od pana Piotra. "Zawalczmy wspólnie o tą zieleń, a szczególnie około stuletni dąb, już dość tych wycinek w Polsce" - apeluje.