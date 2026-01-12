Logo TVN Warszawa
Warszawa
Targówek

Śnieżna czapa zagrażała przechodniom

Co nas czeka w kolejnych dniach w pogodzie. Opowiadała Arleta Unton-Pyziołek
Strażnicy miejscy interweniowali na Bródnie, gdzie z dachu nad popularnym barem azjatyckim i paczkomatem zwisała śnieżna czapa zagrażająca pieszym. Nad jej usunięciem pracowali strażacy.

W czwartek strażniczka i strażnik z Referatu Komunalnego VI Oddziału Terenowego na jednej z ulic Bródna, tuż nad wejściem do popularnego baru azjatyckiego i automatem do odbioru przesyłek, zauważyli pokaźnej wielkości nawis śnieżny.

"Ponieważ osunięcie się na ziemię takiej ilości śniegu mogło w poważny sposób zagrozić pieszym, funkcjonariusze natychmiast zagrodzili taśmą wejście na chodnik i zawiadomili straż pożarną. Strażacy z pomocą wysięgnika szybko usunęli zagrożenie. Osoby, które chciały w tym czasie odebrać paczki i zjeść w barze, serdecznie podziękowały za przeprowadzoną akcję, tym bardziej, że nie były świadome grożącego im niebezpieczeństwa" - podaje w komunikacie stołeczna straż miejska.

Przypomnienie o obowiązku

Strażnicy przypominają, że za zimowy stan nieruchomości odpowiadają jej zarządcy i administratorzy. "Nieusunięcie nawisów śnieżnych i sopli, jak również śniegu i lodu z dróg naraża odpowiedzialnych na sankcje prawne, lecz przede wszystkim stanowi poważne niebezpieczeństwo dla ludzi i ich mienia" - podkreślają.

Kary dla firm odśnieżających miejskie chodniki. Zapłacą 1,5 miliona
Kary dla firm odśnieżających miejskie chodniki. Zapłacą 1,5 miliona

Śródmieście
Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

Straż miejska
