Śnieżna czapa zagrażała przechodniom

W czwartek strażniczka i strażnik z Referatu Komunalnego VI Oddziału Terenowego na jednej z ulic Bródna, tuż nad wejściem do popularnego baru azjatyckiego i automatem do odbioru przesyłek, zauważyli pokaźnej wielkości nawis śnieżny.

"Ponieważ osunięcie się na ziemię takiej ilości śniegu mogło w poważny sposób zagrozić pieszym, funkcjonariusze natychmiast zagrodzili taśmą wejście na chodnik i zawiadomili straż pożarną. Strażacy z pomocą wysięgnika szybko usunęli zagrożenie. Osoby, które chciały w tym czasie odebrać paczki i zjeść w barze, serdecznie podziękowały za przeprowadzoną akcję, tym bardziej, że nie były świadome grożącego im niebezpieczeństwa" - podaje w komunikacie stołeczna straż miejska.

Przypomnienie o obowiązku

Strażnicy przypominają, że za zimowy stan nieruchomości odpowiadają jej zarządcy i administratorzy. "Nieusunięcie nawisów śnieżnych i sopli, jak również śniegu i lodu z dróg naraża odpowiedzialnych na sankcje prawne, lecz przede wszystkim stanowi poważne niebezpieczeństwo dla ludzi i ich mienia" - podkreślają.

Śnieg zagrażał przechodniom Źródło: Straż miejska

