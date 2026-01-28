Ostrzeżenia przed oblodzeniem, kłopoty z podjazdem autobusów dwóch linii

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy w Warszawie sypnęło śniegiem. ZOM podaje, że 170 pługoposypywarek o godz. 2:45 wyjechało na te ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Akcja obejmuje 1500 kilometrów dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Zarząd Oczyszczania Miasta przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic i chodników. Monitoruje dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje" - przekazano w komunikacie.

Zarząd Transportu Miejskiego informuje o porannych utrudnieniach.

"Z powodu oblodzonej nawierzchni jezdni na wyjeździe z pętli CH TARGÓWEK zawieszone zostają podjazdy linii 126 i 212 do przystanku CH TARGÓWEK 05. Prosimy o korzystanie z przystanku 03 zlokalizowanego przy ul. Głębockiej" - podaje w komunikacie.

Ostrzeżenia IMGW

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem w trzystopniowej, rosnącej skali. Dla województwa mazowieckiego obowiązuje ono w całym regionie, poza powiatami na północnym zachodzie.

Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 do -2 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie - około -5 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

W wielu częściach kraju prognozuje się gęste mgły, miejscami marznące, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.