Targówek

Ostrzeżenia przed oblodzeniem, kłopoty z podjazdem autobusów dwóch linii

W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
W środę na warszawskich ulicach może być ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem dla części kraju, w tym dla Mazowsza. Zarząd Oczyszczania Miasta zapewnia, że już od godzin nocnych na jezdnie wyjechały posypywarki. Kłopoty mają autobusy dwóch linii: 126 i 212.

W nocy w Warszawie sypnęło śniegiem. ZOM podaje, że 170 pługoposypywarek o godz. 2:45 wyjechało na te ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Akcja obejmuje 1500 kilometrów dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Zarząd Oczyszczania Miasta przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic i chodników. Monitoruje dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje" - przekazano w komunikacie.

Zarząd Transportu Miejskiego informuje o porannych utrudnieniach.

"Z powodu oblodzonej nawierzchni jezdni na wyjeździe z pętli CH TARGÓWEK zawieszone zostają podjazdy linii 126 i 212 do przystanku CH TARGÓWEK 05. Prosimy o korzystanie z przystanku 03 zlokalizowanego przy ul. Głębockiej" - podaje w komunikacie.

Ostrzeżenia IMGW

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem w trzystopniowej, rosnącej skali. Dla województwa mazowieckiego obowiązuje ono w całym regionie, poza powiatami na północnym zachodzie.

Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega

METEO

Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 do -2 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie - około -5 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

W wielu częściach kraju prognozuje się gęste mgły, miejscami marznące, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.

W części kraju popada śnieg

W części kraju popada śnieg

METEO
Siarczysty mróz już niebawem. Ile stopni będzie

Siarczysty mróz już niebawem. Ile stopni będzie

METEO

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn

