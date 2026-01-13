Miał setki tysięcy nielegalnych papierosów, czeka go deportacja

Policja zatrzymała obywatela Rosji podejrzanego o paserstwo akcyzowe Źródło: KSP

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji ustalili, że w zaparkowanym w garażu podziemnym na Targówku nissanie mogą być przechowywane papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Na miejscu zauważyli mężczyznę, który przepakowywał pudła z innego samochodu.

- Podczas przeszukania pojazdów, jak również miejsca zamieszkania 54-letniego obywatela Rosji, policjanci zabezpieczyli ponad 300 tysięcy sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Według wyliczeń suma uszczupleń publiczno-skarbowych na szkodę Skarbu Państwa wyniosła prawie 515 tysięcy złotych - wyliczyła Edyta Adamus z zespołu prasowego KSP.

Policjanci zatrzymali 54-letniego obywatela Rosji

Wszczęli procedurę deportacyjną

W trakcie wykonywania policyjnych czynności okazało się również, że podejrzany decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydaną w grudniu ubiegłego roku został zobowiązany do wyjazdu z Polski. Miał też zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

- Mężczyzna po usłyszeniu zarzutów z art. 65 Kodeksu karno-skarbowego (paserstwo akcyzowe) został przekazany straży granicznej, która przeprowadzi procedurę deportacyjną - podkreśliła Adamus.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ w Warszawie.

