Miał setki tysięcy nielegalnych papierosów, czeka go deportacja

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji ustalili, że w zaparkowanym w garażu podziemnym na Targówku nissanie mogą być przechowywane papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Na miejscu zauważyli mężczyznę, który przepakowywał pudła z innego samochodu.
- Podczas przeszukania pojazdów, jak również miejsca zamieszkania 54-letniego obywatela Rosji, policjanci zabezpieczyli ponad 300 tysięcy sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Według wyliczeń suma uszczupleń publiczno-skarbowych na szkodę Skarbu Państwa wyniosła prawie 515 tysięcy złotych - wyliczyła Edyta Adamus z zespołu prasowego KSP.
Wszczęli procedurę deportacyjną
W trakcie wykonywania policyjnych czynności okazało się również, że podejrzany decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydaną w grudniu ubiegłego roku został zobowiązany do wyjazdu z Polski. Miał też zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.
- Mężczyzna po usłyszeniu zarzutów z art. 65 Kodeksu karno-skarbowego (paserstwo akcyzowe) został przekazany straży granicznej, która przeprowadzi procedurę deportacyjną - podkreśliła Adamus.
Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ w Warszawie.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KSP