Targówek Jest nowy asfalt, ale brakuje oznaczeń Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Brakuje części pasów na S8 przy Głębockiej Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Na odcinku S8, biegnącym pod wiaduktem Głębockiej, jest już nowy asfalt. Ale, jak zauważyła nasza dziennikarka, na jezdni brakuje oznaczeń poziomych. Nie wymalowano pasów oddzielających pobocze od prawego pasa oraz prawego od środkowego pasa.

"Abyśmy mogli namalować pasy, musimy mieć odpowiednie warunki atmosferycznie, np. przy padającym deszczu nie jest to możliwe. Do czasu uzupełnienia oznakowania poziomego (pasów) prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności" - wyjaśniła w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Frezowanie trasy S8. Plan

Jeżeli pogoda pozwoli, to w najbliższych dniach robotnicy będą frezować starą i układać nową warstwę ścieralną nawierzchni na fragmencie trasy od wyjazdu z drogi biegnącej wzdłuż trasy głównej (za węzłem Głębocka) do węzła Łabiszyńska.

W kolejnych dniach prace wrócą na jezdnię w kierunku Marek, aby wymienić nawierzchnię na poboczu i pasie do skrętu w prawo – zjazd do centrum handlowego i na Głębocką. "Po wykonaniu tego fragmentu S8 prace przeniosą się na drogi biegnące wzdłuż trasy głównej w obu kierunkach" - poinformowała GDDKiA.

Prace toczą się w nocy

Aby minimalizować utrudnienia, GDDKiA prowadzi prace w godzinach nocnych. "Harmonogram prac przewiduje frezowanie nawierzchni, wykonanie oznakowania tymczasowego (żółtego), następnie ułożenie nawierzchni i oznakowania docelowego (białego)" - wyjaśniła dyrekcja.

Docelowo nowa nawierzchnia powstanie na całym odcinku S8 od Powązkowskiej do Marek.