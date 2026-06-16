Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

Jest nowy asfalt, ale brakuje oznaczeń

|
Brakuje części pasów na S8 przy Głębockiej
Brakuje części pasów na S8 przy Głębockiej
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
Na odcinku trasy S8 od ulicy Powązkowskiej do Marek wymieniana jest nawierzchnia. Nowy asfalt pojawił się już na fragmencie drogi, ale wciąż nie wymalowano pasów. Drogowcy wyjaśniają, że stanie się to, kiedy pogoda pozwoli.

Na odcinku S8, biegnącym pod wiaduktem Głębockiej, jest już nowy asfalt. Ale, jak zauważyła nasza dziennikarka, na jezdni brakuje oznaczeń poziomych. Nie wymalowano pasów oddzielających pobocze od prawego pasa oraz prawego od środkowego pasa.

"Abyśmy mogli namalować pasy, musimy mieć odpowiednie warunki atmosferycznie, np. przy padającym deszczu nie jest to możliwe. Do czasu uzupełnienia oznakowania poziomego (pasów) prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności" - wyjaśniła w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Frezowanie trasy S8. Plan

Jeżeli pogoda pozwoli, to w najbliższych dniach robotnicy będą frezować starą i układać nową warstwę ścieralną nawierzchni na fragmencie trasy od wyjazdu z drogi biegnącej wzdłuż trasy głównej (za węzłem Głębocka) do węzła Łabiszyńska.

W kolejnych dniach prace wrócą na jezdnię w kierunku Marek, aby wymienić nawierzchnię na poboczu i pasie do skrętu w prawo – zjazd do centrum handlowego i na Głębocką. "Po wykonaniu tego fragmentu S8 prace przeniosą się na drogi biegnące wzdłuż trasy głównej w obu kierunkach" - poinformowała GDDKiA.

Prace toczą się w nocy

Aby minimalizować utrudnienia, GDDKiA prowadzi prace w godzinach nocnych. "Harmonogram prac przewiduje frezowanie nawierzchni, wykonanie oznakowania tymczasowego (żółtego), następnie ułożenie nawierzchni i oznakowania docelowego (białego)" - wyjaśniła dyrekcja.

Docelowo nowa nawierzchnia powstanie na całym odcinku S8 od Powązkowskiej do Marek.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
TVN24
Żołnierze w hełmach kompozytowych wz. 2005
Awantura o hełmy. Wcześniej się zgodzili, żeby teraz się pokłócić
Michał Istel
Udostępnij:
Tagi:
Droga S8Drogi w PolsceRemonty i utrudnienia w WarszawieRemonty dróg
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji. "Ktoś chciał, aby przestała istnieć"
Wola
Potrącenie na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
15-latka zginęła na przejściu. Akt oskarżenia wobec kierującej. Śledczy badają też drugi wątek
Okolice
Ambulans (zdjęcie ilustracyjne)
W wypadku zginęła nastolatka. Prokuratura oceni zachowanie ratowników
Okolice
Pożar domu jednorodzinnego w Radomiu
Ogień na poddaszu domu. Dymu widać z daleka
Okolice
Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Odkryli poważny problem. Opóźni się remont torowiska na moście
Piotr Bakalarski
Rozbiórka tunelu technologicznego na Grzybowskiej
Niepewny termin zakończenia prac. "Na każdym metrze wykopujemy artefakty"
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie w Orzeszynie
Zjechała z pasa, zderzyła się z ciężarówką. Trafiła do szpitala
Okolice
Zaatakował kierowcę taksówki
Taksówkarz pobity pałką teleskopową. Nowe informacje
Śródmieście
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
"Patrole" na Dworcu Centralnym. "Takie zachowania są niedopuszczalne"
Dariusz Gałązka
Kaczki zostały uratowane
Rodzina kaczek w tarapatach. Pomogli pasażerowie, motorniczy i policjanci
Praga Południe
Babymetal – japoński zespół kawaii metalowy zagra 18. czerwca w ramach Summer Punch
Letnie uderzenie muzyczne. Nowy festiwal na mapie Warszawy
Estera Prugar-Wójcicka
56-latek został przebadany alkotestem
23-latka próbowała się przesiąść na miejsce pasażera
Okolice
Przejście podziemne pod ulicą Targową
Drogowcy chcą tunel zasypać, radni mają inne pomysły
Praga Północ
Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany
Jechał zygzakiem, obrażał napotkane osoby, uciekł do lasu
Okolice
Pasażerowie żartowali na lotnisku o bombie w bagażu (zdj. ilustracyjne)
Do Oslo nie poleciał, lotnisko opuścił z mandatem
Włochy
Warszawski Szpital Południowy
"W Polsce są 33 tysiące lekarzy w trakcie specjalizacji, oni nie zarabiają takich kwot"
Ursynów
Tak wyglądał magazyn, w którym 34-latek przechowywała nielegalny towar
Podróbki sprzedawał na nocnym bazarze
Okolice
Basen przy ulicy Inflanckiej
Startuje sezon pływalni "pod chmurką"
Wola
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Spał na dworcu, z trudem go dobudzili. Wstał i poszedł kupić wódkę
Ochota
Rak marmurkowy, gatunek inwazyjny
Wyławiają "obcych" ze stawów
Mokotów
Leszek Kraskowski
Prokuratura przyjrzy się sprawie zatrzymanego dziennikarza
Okolice
Zdarzenie nagrał monitoring placówki
Opiekunka szarpała dziecko, rodzice zobaczyli to na nagraniu. Jest decyzja prokuratury
TVN24
Dawid Kacprzyk jest radnym
"Dziś przyjąłem rezygnację". Radny lekarz nie jest już członkiem KO
Ursynów
Bazgroły na bloku w Ostrołęce
Bazgroły na blokach i 12 tysięcy złotych strat. Wpadło trzech 15-latków
Okolice
Próbował potrącić policjanta quadem (zdjęcie ilustracyjne)
Gdy zobaczył legitymację, ruszył quadem na policjanta
Okolice
Podejrzany o zabójstwo Mai
Zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy zbadali Bartosza G. i wydali opinię
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Kontrola w szpitalu lekarza radnego i decyzja Naczelnej Izby Lekarskiej
Klaudia Kamieniarz
Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał Andriego I. na 25 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
10 ciosów głośnikiem. Ojciec nie żyje, syn skazany
Okolice
Sprawca próbował ukraść królika (zdjęcie ilustracyjne)
Badali sprawę kradzieży elektronarzędzi, znaleźli królika
Okolice
Strażnicy graniczni kontrolowali cudzoziemców
Fikcyjne firmy i pracownicze wizy dla obcokrajowców
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki